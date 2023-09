A debreceni 3X3-as U18-as világbajnokság pénteki játéknapján a női válogatott számára véget értek a küzdelmek. A lányok csütörtökön délelőtt a franciáktól és a németektől vereséget szenvedtek, majd péntek este ugyan Brazília ellen remek játékkal sikerült nyerni, de az USA már nagy falatnak bizonyult. A válogatottunk az öt csapatos csoportjának a negyedik helyén végzett és ezzel búcsúzott a vb-től.

Az utolsó mérkőzést követően az amerikai válogatott ellen a mieinket sokáig meccsben tartó Varga Napsugár nyilatkozott portálunknak a viadal kapcsán. – Nagyon élveztük a vb-t, remek meccseket játszottunk nagyon jó ellenfelekkel a világ több tájáról. A vereségek ellenére úgy érzem, hogy a franciák és az amerikaiak ellen is helytálltunk. Bár a részemről főleg az előbbi nem volt az igazi, lehettem volna sokkal jobb is, az viszont remek érzés, hogy Brazíliát meg tudtuk verni. Egyébként előzetesen is róluk és esetleg a németekről gondoltuk, hogy lehet keresnivalónk ellenük – jegyezte meg.

Az U18-as magyar válogatott (balról): Tózer-Nemes Boglárka, Albert Szidónia, Vladár Róza és Varga Napsugár | Forrás: Czinege Melinda

Közbeszólt az eső

A fiatal kosaras elárulta, hogy csütörtökön a franciáktól és főleg a Németországtól elszenvedett vereséget követően nagyon el voltak keseredve. A lányoknak egyébként az időjárás megborította a programját, hiszen eredetileg szerda este játszottak volna, de az eső közbeszólt. A két találkozó másnap délelőttre csúszott, ami a mentális felkészülést is keresztbe húzta, illetve a korai időpont miatt jóval kevesebben tudtak kijönni szurkolni nekik.

– Szerdán az egész napunk az esti meccsre való készülődéssel és az arra való koncentrációval telt, ezért nem esett jól, hogy elhalasztották. Azonban személy szerint nekem még mindig jobb volt így, mintha egy zárt helyre bevitték volna.

De összességében jobb mérkőzéseink lehettek volna az eredeti időpontban – fogalmazott.

Varga Napsugár már 2022-ben is itt volt a debreceni 3X3-as kosárfiesztán, és idén is nagy örömmel tért vissza. – Már tavaly is ugyanúgy imádtam ezt az egészet, mint most. Fantasztikus élmény az, hogy ilyen sok hazai szurkoló előtt szerepelhettünk egy világbajnokságon – fogalmazott. A pécsi tehetség hozzátette: reméli, lesz még alkalma a Nagytemplom előtti arénában pályára lépni a jövőben.