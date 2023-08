Az idei debreceni 3X3-as kosárfieszta harmadik tornája kezdődött meg szerdán délután: az U18-as világbajnokság. A magyar lányok is szerdán léptek volna pályára, azonban az időjárás közbeszólt, úgyhogy az eső miatt többek között az ő meccsüket is csütörtök délelőttre halasztották a szervezők. A mieink a bombaerős Franciaország ellen kezdték meg a tornát a Nagytemplom előtt immár kellemes időjárásban. Talán pont a nevéhez illeszkedő körülmények miatt Varga Napsugár is beköszönt az ellenfélnek. 5–5-ig remekül tartották magukat a mieink, és fej-fej mellett haladtak a franciákkal, aztán viszont ráerősítettek a vendégek és egy 7–0-s sorozattal hatalmas előnyre tettek szert.

A nagy különbség ellenére sem adták fel Vladár Rózáék a küzdelmet, de a franciák remekül kihasználtak minden egyes figyelmetlenséget, ráadásul a kétpontosokat is szórták.

Végül nem is volt szüksége 10 percre a nyugat-európai gárdának ahhoz, hogy megnyerje a meccset, hiszen 1 perc 20 másodperccel a vége előtt elérték a győzelmet érő 21 pontot, Albert Szidóniáék ezúttal nyolcig jutottak.

Parázs csata a németek ellen

Nem kellett sokat várni a magyar lányok második mérkőzésére, hiszen kevesebb mint egy órával az első befejeztét követően már ismét a pályán voltak, ezúttal Németország ellen. Kifejezetten szoros volt az első néhány perc, egy pontnál nagyobb különbséget egyik gárda sem tudott kialakítani. Nagyot küzdöttek a mieink a magassági és fizikai fölényben is lévő német válogatottal, Tózer-Nemes Boglárkáék lelkesedéssel és akarattal el tudták tüntetni az előbb említett különbségeket.

Nem záporoztak a kosarak a találkozón, de kifejezetten parázs csata zajlott a pályán. Majdnem nyolc perc telt el, amikor először alakult ki egy pontnál nagyobb különbség, ekkor viszont egy német duplát követően már 9–6-ra vezettek a vendégek, majd gyorsan elérték a 10 egységet is.

A mieinknek egyre több pontatlanság csúszott be a játékába, ami a fáradtság számlájára is írható volt. A magyar lányok egy órán belül a második meccsüket játszották, amíg a németeknek ez volt a debütálásuk a tornán.

Albert Szidóniáék végül 13–7-es vereséget szenvedtek Németországtól, de szégyenkezni egyáltalán nincs okuk. Az U18-as világbajnokságon legközelebb a fiúknak szurkolhatunk majd csütörtökön este 18 óra 45-től és 20 óra 10 perctől. A magyar válogatott előbb a franciákkal, aztán a japánokkal mérkőzik meg a Nagytemplom előtti arénában. A lányok pénteken este folytatják szereplésüket, akkor Brazília és az Amerikai Egyesült Államok lesz a két ellenfél.