Ha flat track világbajnokság, akkor Debrecen! – mondhatjuk nyugodt szívvel, ugyanis szeptember 10-én, a Speed Weekend elnevezésű kétnapos rendezvény utolsó eseményeként az idei világbajnoki versenysorozat második fordulójában gördülnek a Perényi Pál Salakmotor Stadion oválpályájára a nagytestű versenygépek.

Három a magyar igazság

A Nemzetközi Motorsport Szövetség (FIM) felső vezetésének kérésének eleget téve rendez újfent – 2021 és 2022 után – flat track vébédöntőt a SpeedWolf Debrecen, ami egyértelműen azt jelzi, az illetékesek nagyon meg vannak elégedve a cívisvárosi rendezésekkel. Pedig tavaly komoly erőpróba elé állította az időjárás a szervezőket, hiszen a viadal felázott pályán, esőben kezdődött, de ennek ellenére magas színvonalú, izgalmas versengést produkáltak a pilóták a ragyogóan felkészített salakon. Tavaly az olasz Matteo Boncinelli győzelmével zárult a debreceni derbi, a talján pilóta mellé a későbbi világbajnok, spanyol Gerard Bailo és a cseh Ervin Krajčovič állhatott fel a dobogóra.

Rekordnevezés

Egyértelműen úgy tűnik, hogy a debreceni pályát nagyon szeretik a flat trackesek, s akik már jártak a cívisvárosban, azok jó hírét keltik az oválnak, ugyanis minden eddiginél több pilóta nevezett a vasárnapi megmérettetésre.

A 15 órától kezdődő versenyen 12 ország – az Amerikai Egyesült Államok, Olaszország, Ausztrália, Ausztria, Hollandia, Csehország, Argentína, Nagy-Britannia, Spanyolország, Franciaország, Lengyelország és Magyarország – 31 pilótája méri össze tudását.

Itt lesz a mezőnyben mindhárom tavalyi debreceni dobogós, azaz a világbajnoki címvédő Bailo is, illetve az idei első, manchesteri forduló győztese, a cseh Ondřej Svědík, valamint a harmadik helyezett, az USA-ból érkező Sammy Halbert. Külön figyelmet érdemel az olasz Vittorio Emanuele Marzotto, akinek az édesapja, Giuseppe Marzotto álmodta meg a salakmotorozásban megkerülhetetlen tényezővé váló GM-blokkot, s a mai napig is működő gyárat jelenleg a fia, Vittorio Emanuele vezeti. A viadalon két magyar pilóta is szerencsét próbál, az elmúlt évben is szereplő Miklósy Tamás mellett Biel Richárd is felveszi a harcot a világ legjobb flat trackeseivel. A két magyar résztvevő szerdán délután a Perényi Pál Salakmotor Stadionban edzett. A vébén induló versenyzők Gas Gas, KTM, TM, Husqvarna, Honda, Zaeta, Yamaha, Kawasaki és Fantic nyergébe ülnek majd a megmérettetésen.

Lesz salakmotor is

A 15 órakor kezdőd flat track világbajnoki döntő előtt 14 órától rendezik a 250 köbcentis egyéni viadalt, ahol nyolc ifjú titán – köztük a debreceni Lovas Zoltán – küzd a HGL Group Hungary kupáért.