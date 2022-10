A tavalyi sikeres debütálást követően újfent flat track világbajnoki döntőt rendeztek a Perényi Pál Salakmotor Stadionban szombaton délután. A sorozat negyedik állomás volt a debreceni megmérettetés, ahol tizenkét nemzet – Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Ausztria, Argentína, Csehország, Németország, Hollandia, Lengyelország, Japán és Magyarország – 29 vaspapucsosa mérte össze erejét. A mezőny egy fővel kevesebb lett a beharangozottnál, ugyanis az olasz Kevin Corradetti a közelmúltban elszenvedett sérülés miatt nem tudta vállalni a szereplést.

Forrás: Molnár Péter

A megmérettetés fontosságát jól mutatta, hogy a pénteki hivatalos edzésen valamennyi résztvevő kipróbálta magát és a motorját a cívis oválon. A versenyzők nyolc motormárkát – KTM-et, Yamahát, Hondát, Suzukit, Kawasakit, Zaetát, Husqvarnát és Gas Gast – vonultattak fel a tréning során. A versenyzőknek kétszer 5 percük volt arra, hogy megismerkedjenek a salakpályával. A gyakorlás során szinte egyöntetű volt a szurkolók véleménye: a két olasz, az összesített pontvadászat éllovasa, Matteo Boncinelli és harmadik helyen álló Daniele Moschini tudott a legjobban alkalmazkodni a pályához. Amíg a talján pilóták magabiztosan mozogtak a depóban, addig egy alacsony, törékeny versenyző mosolyogva, de kicsit félszegen próbált beilleszkedni a flat trackes közegbe. Az argentin hölgy, Micaela Bazán – mert róla van szó – a Hajdú Online kérdésére elárulta, élete első flat track versenye lesz a debreceni vébédöntő, s nincs egyszerű dolga, mert egy bérelt motorral kell helytállnia. Az egykori remek lengyel salakos, Sebastian Ulamek bőrruhájában motorozó hölgy elmondta, az ő igazai sportága a speedway, de nagyon tetszik neki ez a szakág is, s jól érzi magát a flat trackesek között. Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy a Mica becenévre hallgató vaspapucsos csütörtökön vonattal érkezett Debrecenbe, s a cívisvárosi tartózkodása során egy helyi salakmotoros szurkoló, Fazekas Sándor kalauzolta és segítette.

A pénteki edzésen szakaszosan záporeső nehezítette a vaspapucsosok dolgát, de ettől sokkal nagyobb kihívás várt rájuk a szombati versenynapon. A hajnali heves esőzést a pálya tekintetében még kordában tudták tartani a szervezők, viszont a viadal kezdete előtt meginduló égi áldás igencsak feláztatta az ovált. A zsűri elnök döntése értelmében tíz perc késéssel, de még így is esőben kezdődött a megmérettetés.

Forrás: Molnár Péter

A versenyzők dicséreteként szóljon, a veszélyesen csúszós pályán becsülettel tették a dolgukat. A verseny első szakaszában előzések helyett elcsúszásokat láthatott a közönség, ám a derbi előrehaladtával egyre többen magabiztosabban mozogtak a küzdőtéren, s látványos manővereket is láthattunk. Meglepetésként hatott, hogy az egyik favoritnak kikiáltott Moschini nem tudott alkalmazkodni a kellemetlen körülményekhez, csak szenvedett a futamiban, sőt még el is esett. Az argentin Bazánnak nagy kihívást jelentett a felázott salak, valamennyi futamában az utolsó helyen végzett, de mivel az osztrák Schrauf az első etapja után feladta a küzdelmet, így a dél-amerikai hölgy a 28. lett. A rutinosabb Poppenreiter nem adta könnyen magát, minden pontért megküzdött, de nagy bravúrt nem tudott bemutatni, így meg muszáj volt megelégednie a 22. pozícióval. Adorján valamennyi próbálkozásánál célba ért – ez azért fontos tény, mert többen megismerkedtek a felázott salakkal közelebbről is –, s végül 8 ponttal a 25. helyen zárta a derbit. A másik magyar, Miklosy egyszer bukott, 7 pontig jutott, s ez a 27. pozícióhoz volt elegendő.