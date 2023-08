A Debreceni Extrémsport Park (DebEx) első triál kerékpáros versenyét rendezte meg a cívisvárosi Trial-Sport Klub vasárnap. A nagyszabású viadalon három ország versenyzői mérettették meg magukat. A szervezők négy kategóriában várták az indulókat, akik mind azon voltak, hogy minél kevesebb hibát vétsenek kerékpárjukon, és megszerezzék a győzelmet.

A sportolók mellett több érdeklődő, néző is kíváncsi volt, miként is zajlik egy ilyen viadal, a gyerekeket ugrálóvár és arcfestés várta. Remek hangulat uralkodott a DebEx-en, a versenyzők maximális koncentrációval tették a dolgukat, a pálya szélén pedig hangos tapssal ismerték el a bringás akrobatákat.

Erős mezőny gyűlt össze

Vígh Tamás, a Debreceni Extrémsport Park szakmai vezetője, versenyigazgató is árgus szemekkel figyelt, és mindenkihez volt egy-két jó szava. Az egyik fiatal magyar tehetséggel azt is megvitatták, ki kinek szorított a szombati világbajnokságon.

– Idén márciusban adták át a parkot, már a tervezéskor is kifejezett célja volt a városvezetésnek és a szakmai partnereknek is, hogy minél több versenyt rendezzünk. Rekreációs és élsporttal is szeretnénk foglalkozni, a mostani viadal kiváló lehetőség arra, hogy az élsport irányába lépjünk egy nagyot. Ez a legelső ilyen tornánk, de szeretnénk hasonlóakat rendezni a gördeszkások és a BMX-esek részére is – részletezte Tamás, majd azt is elmondta, az aktuális próbatétel regionális besorolású, ami azt jelenti, hogy pontszerzési lehetőséget biztosít az indulóknak az éves összetett eredményeikhez.