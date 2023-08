Ezúton is köszönöm a Debrecennek, hogy hozzájárultak, hogy ez a dolog létrejöjjön. A DVSC is marasztalt volna, de megértették, hogy ez egy óriási lehetőség számomra, hálás vagyok Szrdjan Blagojevicsnek is, hogy nem állt a távozásom útjába. Örülök, hogy a Debrecen is áll még az európai kupaporondon, és szurkolok nekik, hogy továbbjussanak a Rapid Wien ellen.