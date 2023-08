A szerencsés horgász, Csökmei Henrik barátjával érkezett a felkapott debreceni horgászhelyre, akivel előre eltervezte, miket szeretnének fogni, és ez elsőre sikerült is nekik. Egyik célja az volt, hogy gyerekkori barátját hozzásegítse első pisztrángsügeréhez, a másik pedig, hogy (akár csak egyetlen) compót fogjon. Megérkezésük után a cimborája hamarosan akasztott egy szép „fekát”, de a kiugrásnál leakadt. Majd elváltak útjaik, és leült a kiszemelt helyre.

Felejthetetlen élményekkel gazdagodtak

– A munkahelyemen tápból kevert etetőanyagot túl hígra kevertem, így a szomszéd által adott gyári táp kellett a majdnem jó állaghoz. Mindeközben beetettem csemegekukoricával. Első dobásnál még le sem tettem a botot, húzta a keszeg. Nem lett meg. Új dobás, leteszem, másodperceken belül húzta is valami. Gondoltam ennyi a compóknak, ha itt a ponty, de milyet tévedtem – részletezte élményeit Henrik a Haon érdeklődésére. Hangsúlyozta, az első hal rögtön egy 43 centis, valamennyivel több mint 2 kilós compó lett, amit remegve emelt a matracra. Innentől nem érdekelte mi jön, pedig a hal „kistestvére" is meglátogatta pár órával később. Cimborája pedig wtd csalival partra segített egy szép sügérét és egy balint, majd gumival egy csukát is.

Csodás élményeket szereztek, minden bizonnyal a barátjának sem ez volt az utolsó horgászata.

Csökmei Henrik a kifogott busával

Forrás: Csökmei Henrik-archív

Minden pecában mást szeret

Henrik elmondta, amióta az eszét tudja, azóta horgászik. Minden pecában mást szeret, azon kevés horgász közé tartozik, aki majdnem minden horgászmódszert ugyanakkora szenvedéllyel űz. –Bojlizni azért szeretek, mert ez tulajdonképpen egy bulizó/bográcsozó/szalonnasütő/sátrazó lehetőség, ami közben bármikor becsúszhat egy szép kövér ponty. A hosszúelőkés feederezést azért szeretem, mert pörgős, és jóformán nem lehet tudni, mi megy a horogra. A pergetést azért kedvelem, mert szinte nulla előkészülettel és rövid időn belül nagy élményekre lehet szert tenni, valamint, mert folyamatos a kontakt a hallal, és persze az érzés sem elhanyagolható, ahogy a ragadozó néha elemi erővel odavág. A legyezés pedig egyszerűen művészet. A zsinór kiterítése, a műlégy megfelelő felkínálása mind egy külön művet produkál. Summázva talán azért szeretek pecázni, mert a hétköznapi világából egy nyugodt természeti világba zökkent át, ha akarok, egyedül vagyok, de akár be is invitálhatok akárkit – emelte ki.

Csökmei Henrik a kifogott ponttyal

Forrás: Csökmei Henrik-archív

Rekord halnak számít

Megjegyezte, ritkán horgászik célzottan egy fajtára, általában „ér, akit ér”, ha van is cél, a következő pecán szinte biztos, hogy mást akar fogni. – De azt elmondhatom, hogy minden évben igyekszek fogni domolykót, jászkeszeget, nagytestű vörösszárnyú keszeget, amurt, balint, csukát és busát. Idén ebből (egyelőre) csak az amur nem sikerült, de hamarosan ismét rápróbálni. A compóra nagyon ritkán horgászok célzottan, hiszen Békésben – ahol élek, már eléggé megritkult, és a táplálkozási szokásai átfedésben vannak más halakkal, így azokat szinte lehetetlen kiszelektálni – jegyezte meg.

Csökmei Henrik a kifogott domolykóval

Forrás: Csökmei Henrik-archív