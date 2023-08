Másik arcukat mutatták

A fordulást követően Dorian Babunszki futott el rögtön az elején, de nem került lövőhelyzetbe. Érezhetően tüzesebben jött ki a második játékrészre a DVSC, Dzsudzsák Balázs az 51. percben a kedvenc pozíciójából végezhetett el szabdrúgást, de a sorfalban kötött ki a labda. Időközben az örmények vezetőedzője, Vahe Gevorgyan vélhetően már teljesítette az öt kilométert, hiszen egy pillanatig sem állt meg a szakember. Sztefan Loncsarnak is megjött a lövőkedve az 55. percre, de Cancarevicnek nem kellett megmutatnia tudását. Egyre fokozódott a Vasutas nyomása, Kiziridisz is közel volt a gólhoz. Megvan a veszélye annak is, ha egy együttes nagyon kinyílik, az Alashkert egy szöglet után kontrázott, Mimito megállíthatatlanul robogott a Loki kapuja felé, majd tálalt Agdon elé, de Megyeri Balázs hatalmasat hárított. Meglepő módon a vendégek cseréltek először a találkozón, rögtön kettőt is. A játékrész feléhez közeledve azonban úgy tűnt, az örményeknek kiváló eredmény a 0–1, továbbra is kontrákra építettek. A 65. percben a félidő addigi legnagyobb lehetőségét puskázta el a DVSC, Dzsudzsák kanyarított középre, Dorian Babunszki pedig nem tudta a kapuba csúsztatni a labdát. A 68. percben azonban újabb gyomrost kapott a Vasutas, Mimito megduplázta a vendégek előnyét (0–2). A találkozó hajrájára Bárány Donát is beállt, mindent megpróbált a DVSC. Meg is érkezett a lendület a csapat játékába, s végre megtört a jég: Domingues húzott el a szélen, tette középre a labdát, Dzsudzsák Balázs pedig megszerezte a szépítő gólt, egyben kiegyenlítette a párharcot a 76. percben (1–2). A találat feltüzelte az addig sem csendes drukkereket, Sztefan Loncsar pedig ha picit pontosabb ki is egyenlíthetett volna. Óriási nyomás alatt volt az Alashkert, Bárány csakúgy, mint az első meccsen egyedül léphetett ki, s vezethette Cancarevicre a labdát, de hosszan szöktette magát, így a kapusé lett a játékszer, sőt szabálytalanság miatt a Loki 17-es számú játékosa kapott sárga lapot. A 88. percben hatalmas esélyt kapott a Loki, ugyanis azonnali piros lappal kiállították a beállított Kutaliat. A negyedik játékvezető 8 perc hosszabbítást jelzett, ami bizakodásra adott okot a hazaiaknak, de nem született több találat a rendes játékidőben.

Forrás: Kiss Annamarie

Nem született döntés

A kétszer 15 perces hosszabbításban gyűrték tovább egymást a csapatok, amelynek az elején a Loki tűnt kezdeményezőbbnek. Domingues továbbra is élénken és dinamikusan futballozott, az örmény védőknek igencsak meggyűlt vele a baja. A 98. percben Dzsudzsák duplázhatott volna, de nem jött össze az újabb találata. Fokozatosan nyomott a Loki, de csak-csak érződött a fáradtság a futballistákon. Az örmény színészi társulat minden bizonnyal elismerően nézte az Alashkert hosszabbításban nyújtott teljesítményét, többnyire estek, s keltek a fehér mezes labdarúgók. A 107. percben centiken múlott a debreceni egyenlítő gól, de sem Mance, sem pedig Bárány nem tudta a kapuba juttatni a labdát. A túlóra első félideje nem hozott újabb találatot, 15 percük maradt a csapatoknak eldönteni a párharc sorsát. A 106. percben Mance és Bárány játszott össze gyönyörűen, de utóbbi kísérletét hárította az örmények kapusa. Újabb hatalmas ziccert puskázott el a DVSC a 111. percben, Mance egy az egyben vezette a labdát a vendég portásra, de ismét hatalmas bravúrt mutatott be. A 119. percben Bárány csinálta meg egyedül a helyzetet, passzolt középre, de Oliveira körülbelül öt méterről bombázta fölé a játékszert. Eldönteni nem sikerült a hosszabbításban sem a párharcot, következhettek a tizenegyesek.

Az első rúgó Yedigaryan volt, de Megyeri hárított. A Lokinál Bódi kezdte a sort, és értékesítette a büntetőt. Mimito jött örmény részről, mellé lőtt! Mance következett, megduplázta az előnyt! Muzek volt a harmadik, s belőtte az első Alashkert-tizenegyest. Bárány Donát sem hibázott. Fatai kísérletét Megyeri védte, így 3-1-re a DVSC jutott tovább.

Az öröm

Forrás: Kiss Annamarie