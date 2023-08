Igaznak bizonyultak a híresztelések, miszerint rengeteg embert érdekel a DVSC–Alashkert Európa Konferencia-Liga visszavágó. Előzetesen azt lehetett olvasni, hogy több mint 10 ezer néző fog kilátogatni a párharc második felvonására. Ennek megfelelően nagyjából 45 perccel a kezdés előtt kígyóztak a fanatikusok a beléptetőkapuknál, a stadionban pedig sokan már az ülőhelyeiket is elfoglalták. A HAON csapata is hamarabb érkezett a megszokottnál, és jól is tettük, hiszen ritkán látni ekkora érdeklődést egy futballmérkőzés előtt a cívisvárosban. Napraforgó és pattogatott kukorica illat járja át a Nagyerdőt, a szurkolók pedig gyakran rázendítenek a Vasutast biztató rigmusokra.