A DVSC 21 órától az Alashkert együttesét látja vendégül az Európa-Konferencia Liga második selejtezőkörének visszavágóján. Óriási érdeklődés övezi az esti találkozót, a hírek szerint több mint 10 ezren lesznek a stadionban. Szükség is lehet a szurkolók támogatására, hiszen már azt is tudni lehet, hogy a párharc továbbjutója az osztrák Austria Wiennel találkozik majd a következő körben. Az ultrákon biztosan nem fog múlni a meccs alakulása, hiszen hétfőn az első fordulóban is kitettek magukért, s igazi futballhangulatot teremtettek a Mezőkövesd elleni szezonnyitón.

Mindenkire szükség van

A csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs eddig is sokszor kiemelte, örül, hogy ilyen szoros kapcsolatot ápol a szurkólókkal a csapat. A klub legújabb Instagram-videójában a gárda tízes számú játékosa ismét üzent a fanatikusoknak. – Először is szeretnénk megköszönni azoknak a szurkolóknak, akik Örményországba is elkísértek bennünket.

Nagyon reméljük, hogy azokat akik nem jutottak ki, tudtuk hétfőn és fogjuk is kárpótolni az Alashkert ellen egy közös győzelemmel.

Nagyon nagy szükségünk van rátok, töltsük meg a stadiont és a következő körig meg sem állunk – fogalmazott a válogatottsági-rekorder.

Dzsudzsák Balázs talán minden túlzás nélkül a keret egyik legfontosabb játékosa, így különösen jól jöhet, hogy a hétfői meccsen csupán 20 percet töltött a pályán, így a fáradtság aligha lesz befolyásoló tényező az örmények ellen este.

A DVSC–Alashkert találkozót ma este 9 órától rendezik a Nagyerdei Stadionban.