A DVSC labdarúgói nem pihenhettek sokat a múlt hét csütörtöki Örményországban lejátszott Európa Konferencia-Liga selejtezője után. Hétfőn 20 órától újabb feladat előtt álltak Szrdjan Blagojevics tanítványai, a bajnokságban is bemutatkozott a Loki. Az ellenfél az a Mezőkövesd volt, akik mindig tudnak borsot törni aktuális ellenfelük orra alá. Persze, az összecsapás esélyesének így is a Vasutas számított, s a kilátogató szurkolók mindegyike – a vendégeket kivéve – mind Dzsudzsák Balázsék sikeréért szorított.

Ahogy azt sejteni lehetett, a szerb vezetőedző némiképp felforgatta a kezdőcsapatát, többek között Bárány Donát is az első perctől kezdve ott volt a pályán. A kezdő sípszót megelőzően ünnepélyes pillanatoknak lehettek szemtanúi a kilátogatók, a tavalyi szezonban bajnoki címet szerzett a DVSC U14-es, U15-ös és U16-os együttese is, akik az első forduló zárómérkőzése előtt vehették át érmeiket.

Sima lett

A kezdés előtt azonban szomorú pillanatokat is átélhetett a Nagyerdei Stadion közönsége, a közelmúltban tragikusan fiatalon elhunyt debreceni szurkolót gyászoltak a kilátogatók. Az érzelmes pillanatok után kezdetét vette a Loki első idei bajnoki találkozója. Az első percben a sokan a szívükhöz kaphattak, Dreskovics adta haza röviden a labdát, amelyre Drazic csaphatott volna le, de Megyeri fantasztikus mozdulattal megelőzte a fehér mezben játszó Borsod vármegyei csatárt. Igazi futballhangulat uralkodott a stadionban, sok néző volt kíváncsi a felek küzdelmére, s mindkét tábor kitett magáért. A meccs elején tapogatózó volt a játék, egyik alakulat sem vállalt felesleges kockázatot. Az első 15 perc végére a DVSC átvette a kezdeményezést, de apró hibák csúsztak a játékukba, a Mezőkövesd pedig a kontrákban látta a legnagyobb lehetőséget. El is jutottak lövésig a vendégek, de David Babunszki próbálkozását Megyeri könnyű szerrel hatástalanította. A 22. minutumban kis híján megszerezte a vezetést a Vasutas, Vajda húzott el a szélen, majd tette középre a labdát, a lecsorgót pedig Oliveira tette kapura, de a lövés szögletre pattant. A pontrúgásból szintén veszélyeztettek Bódi Ádámák, ám Dreskovics fejese épphogy elkerülte Piscitelli kapuját. Tovább nyomott a Lokomotív, Bárány Donátot buktatták a kövesdiek, az esetet videóbíró is vizsgálta, de nem bírálták felül Káprály Mihály pályán hozott ítéletét. Ahogyan lenni szokott, a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat, a Mezőkövesd egy remekül felépített akciót követően Drazic révén megszerezte a vezetést a 27. percben (0–1).

Sokáig azonban nem búslakodott a publikum, a 34. percben Sztefan Loncsar hatalmas találattal pókhálozta ki a vendégek kapuját (1–1). Az utolsó perceken érződött, várják az együttesek a szünetet, ennek megfelelően 1–1-es döntetlennel vonultak az öltözőbe a csapatok.

A fordulást követően maradt lendületben a DVSC, rögtön az első percben Kusnyír próbálkozott, de a kövesdi védők blokkolták a lövését. Úgy nézett ki, hogy a második vágányra tart a Vasutas, folyamatosan nyomás alatt tartották Bódiék Kuttor Attiláék védelmét. A nyomás hamar góllá érett: az 55. percben Bódi gyűjtött be egy hosszúnak tűnő labdát, tekert középre, s Loncsar bólintott a kapuba (2-1). Nem állt le a Loki, mihamarabb szerették volna lezárni a lényegi kérdéseket a debreceniek, de Bárány fejese nem talált célt. Kellemetlen pillanatok voltak ezek a Borsod vármegyeieknek, hamar jött is a csere, Rudnikovot a mezőkövesdi legenda Cseri váltotta, aki néhány minutummal később távolról eresztett el egy bal lábas kísérletet, de Megyeri Balázs hárítani tudott. Hamar jött a válasz, Bárány csapott le egy labdára, majd tálalt Vajda elé, aki gyönyörűen cselezett befelé, de a kapufán csattant a lövése. Az utolsó 20 percre Szrdjan Blagojevics a pályára küldte a csapatkapitány és válogatottsági-rekorder Dzsudzsák Balázst is, akit óriási ovációval fogadott a hazai publikum. Rögtön meg is villantotta klasszisát a hazaiak tízese, remek cseleket követően szolgálta ki Manriquét, de a ziccert Piscitelli óriási bravúrral védte. A találkozó utolsó tizenöt percére kanyarodva már vélhetően a csütörtöki Alashkert elleni kezdőt láthatták a nézők a stadionban, pályára lépett Kiziridisz és Dorian Babunszki is, utóbbi rögtön veszélyeztetett, de nem született gól.

Az utolsó minutumokra maradt a DVSC nyomása, s sikerült is újabb találatot jegyezni: a tavalyi szezon házi gólkirálya, Dorian Babunszki a 92. percben állította be a 3-1-es végeredményt.

Forrás: Kiss Annamarie

A tények: