Az M. Tóth Ildikó Sajtóközpont munkatársa egy, a hazai vizes világbajnokságon tavaly készített képével érdemelte ki a kimagasló elismerést, melyet a magyar fotográfia napja alkalmából vehetett át - olvasható a Debreceni Egyetem honlapján.

Mint írják, a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége által meghirdetett az Év Magyar Fotója – Év Magyar Fotósa nyilvános pályázati felhívásra a hazai hivatásos és amatőr fotósok egyénileg nyolc kategóriában nevezhettek. Összesen 184-en regisztráltak, végül 136-an 2 809 képet töltöttek fel. A pályamunkákat hazai és külföldi fotográfiai szervezetek elismert képviselői zsűrizték.

Az Év Magyar Fotója fődíjat Derencsényi Istvánnak ítélték oda a sport kategóriában nevezett Szinkron című képéért.

A díjnyertes fotó

Forrás: Derencsényi István

Ahogyan Derencsényi Istvánt mindenki ismeri, Deri már több száz sporteseményen fotózott ország- és világszerte, fényképezett olimpiákon, világbajnokságokon, magyar bajnokikon. Vasárnap este éppen a budapesti atlétikai világbajnokságon fejezte be a munkát. Sokszor dolgozott hazai és külföldi világsztárokkal, emellett a Debreceni Egyetem munkatársa is, ahol az intézmény különböző eseményeit örökíti meg. A DEAC mérkőzésein is rendszeresen feltűnik.

– A Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége pályázatára három sport témájú képet küldtem be. Még azzal együtt is, hogy szubjektív a zsűrizés, jól esik ez az elismerés, jó érzéssel tölt el – fogalmazott a fotóriporter.

A díj

Forrás: unideb.hu

Hozzátette: a legtöbb eseményre előre készül, fejben megtervezi, mit hogyan kellene megörökíteni, ugyanakkor ha ez nem sikerül, igyekszik az adott fontos, érdekes pillanatot megragadni.

Derencsényi István előszeretettel fotóz vizes sporteseményeket, a Hortobágy pedig nagy kedvence. Munkáját korábban is több alkalommal elismerték már, például a Magyar Sportújságírók Szövetségétől Nívódíjat kapott és a Magyar Sajtófotó Pályázat elismeréseivel is büszkélkedhet. Alkotásait különböző kiállításokon rendszeresen bemutatják.