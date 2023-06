A Haon podcaststúdiójában egy ismert fotóriportert köszönthettem a mikrofon másik végén. A debreceni Derencsényi Istvánt, sokan csak Deriként ismerik, aki a világ számos pontjáról ajándékozza meg a nagyérdeműt különleges és egyedi fotóival. Aki követi a közösségi oldalon, jól tudja, hogy imádja a Hortobágyot, és a vízi sportok szerelmese, nem hiába hivatalos fotósa is a szakágnak. Azonban az elkövetkezendő percekben egy másik oldaláról is megismerhetjük: kiderül, mi szeretett volna lenni gyerekkorában, és mitől jön zavarba, emellett elárulja, melyik volt eddigi pályafutása alatt a legmeghatóbb pillanata, de beavatott egy-két fotós kulisszatitkokba is.