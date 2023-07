Az év egyik legjobban várt eseménye, a fukuokai vizes világbajnokság múlt hét pénteken vette kezdetét az 1 millió 400 ezres lakosú városban, amely ezzel Japán nyolcadik legnépesebbje. Számos magyar sportolónak – köztük a debreceni Senánszky Petrának is – szurkolhatunk a bő kéthetes viadalon, azonban más fontos cívisvárosi szereplője is van a rendezvénynek. A Hajdú-bihari Napló egykori fotóriportere, Derencsényi István a verseny hivatalos fényképészeként van jelen, akit a helyszínen ért utol portálunk. A szakember az utazásról és az első néhány nap tapasztalatairól is beszámolt nekünk.

– Már múlt héten kedden megérkeztem, elég hosszú volt az út, hiszen egyszer 13 órát, aztán még hármat repültem, bécsi indulással és tajvani átszállással. Hétórás időeltolódás van Japán és Magyarország között, de szerencsére nem szokott ezzel gondom lenni, mert egyrészt már megszoktam, másrészt pedig végig szoktam aludni ezeket az utakat – árulta el.

Nincs idő pihenni

A fotós napjai természetesen folyamatos munkával telnek a világbajnokság alatt. – Nyilván a programtól függ, de

általában reggel fél 7-kor már indulok is ki a helyszínre, és egészen este fél 11-ig dolgozom. Ez azt jelenti, hogy három héten keresztül be kell érni napi 5 óra alvással

– mondta. Hozzátette, ilyenkor a sok feladat mellett esélye sincs városnézésre, hiszen, ahogy fogalmazott, „nem nyaralni megy”. A Napló egykori munkatársa elmondta, hogy a rendkívül meleg van most Japánban, ami megnehezíti a munkavégzést. – A nyíltvízi úszás közben alaposan leégtem, a 10-es erősségű UV-sugárzás mellett 75 százalékos páratartalom van, ráadásul estére is alig megy a hőmérséklet 30 Celsius-fok alá – tette hozzá.

Derencsényi István a verseny hivatalos fotósaként számos sportág megmérettetésein vesz részt. Az elmúlt pár nap során volt már műugráson, szinkronúszáson, vízilabdameccsen és nyíltvízi úszáson is. A helyszínek közötti közlekedés a médiának fenntartott buszjáratokkal van megoldva, de ha úgy adódik, akkor még autót is biztosítanak neki.

Felgyorsult a munka

A szakember megemlítette, hogy a technika fejlődésével valamennyire egyszerűbb lett a dolguk.

Korábban az elkészült képeket a memóriakártyáról még fel kellett másolnia egy laptopra, és onnan továbbítani, manapság viszont már közvetlenül a fényképezőgépről tudja feltölteni a fotókat egy online tárhelyre, ahonnan a kollégák leszedhetik és felhasználhatják azokat.

A fukuokai világbajnokság eredetileg 2021 nyarán lett volna, azonban a tokiói olimpia halasztása miatt a vb-t is eltolták egy évvel. Tavaly pedig az egyre romló covidhelyzet miatt döntöttek úgy, hogy újabb egy évvel halasztják a versenyt. Idén már semmilyen különleges intézkedés nincs érvényben a koronavírus-járvány kapcsán, a debreceni fotóriporter azonban úgy tapasztalta, hogy még most is maszkban közlekedik az emberek többsége.

Derencsényi István azt tapasztalta, hogy versenyen dolgozók és a helyiek is kedvesek, segítőkészek, nagyon ügyelnek a tisztaságra, a szabályokat azonban szigorúan betartatják.

Úgy látja, hogy az ottaniak érdeklődnek a vb iránt, hiszen több szakágban is vannak kiváló sportolóik, azonban igazán majd a vasárnap kezdődő medencés úszás mozgatja majd meg őket. Megemlítette, hogy a császári család is ellátogatott már egy-egy versenyre a múlt heti kezdés óta.