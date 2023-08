A szerdai rossz idő miatti halasztásokat követően csütörtökön maratoni programmal folytatódott debreceni kosaras ünnep, a 3x3-as U18-as kosárlabda-világbajnokság. A magyar lányok délelőtt Franciaországtól és Németországtól is vereséget szenvedtek az első csoportmeccseiken, este pedig már a fiúkért szurkolhattunk. Ők is a francia válogatott ellen kezdték meg a tornát a DEAC Kosárlabda Akadémia játékosával, Varga Ferenccel a soraikban.

A 18 óra 45 perckor rajtoló mérkőzés egészen pazar hangulatban kezdődött, hiszen alig lehetett üres székeket látni a Kossuth téri aréna lelátóin. A mieink ennek megfelelően szenzációsan kezdték az összecsapást, kicsit talán meg is lepve ezzel az ellenfelet. A franciákat a torna előtt a 11., míg a nemzeti alakulatunkat a 19. helyre rangsorolták a 20 csapatos mezőnyben, így joggal gondolhatta magát esélyesebbnek a vendég gárda.

Forrás: Czinege Melinda

Balszerencse a végén

A magyar srácok kiválóan védekeztek, de amikor az ellenfél eljutott a palánkig, akkor is többször hibázott, mintha lebénította volna őket az atmoszfére, ami a Nagytemplom előtt uralkodott. A mieink néha kicsit talán túl nagy hévvel védekeztek, így már egészen hamar kigyűjtötték a 7 hibát, amely után két büntetőt is dobhattak a franciák. Ennek is köszönhetően felzárkóztak, így rendkívüli izgalmak vártak a szurkolókra az utolsó pár percben. A mieink közül Mészáros Ágoston remek formát fogott ki, de a vendégektől Edin Boisur is szórta a pontokat.