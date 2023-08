Utolsó hazai tesztmérkőzésén a DVSC 32–22-re legyőzte a Sugar Gliderst a Hódosban pénteken. A DVSC Schaeffler Kupán a Loki mellett két csapat vett részt: a román bajnoki bronzérmes Gloria Bistrita és az Ázsiai BL-győztes, a dél-koreai Sugar Gliders. A Besztercéről friss emlékei voltak a mieinknek, hiszen augusztus 6-án, az Erdély Kapuja Kupa döntőjében 31–22-es vereséget szenvedtek tőlük. Szerdán itt volt a lehetőség a visszavágóra, de 25–25-ös döntetlent játszott egymással a két gárda.

Csütörtökön a Beszterce és a Sugar Gliders csapott össze, és a dél-koreai csapat hiába hozta ezúttal is az európai együttesek számára problémát okozható, sok mozgásra épülő, gyors kézilabdáját, a román együttes magabiztosan, 31–24-re győzött.

Ez egyben azt is jelentette, hogy Petrus Mirtilléknek is legalább 7 góllal kellett legyőznie a Gliderst, ha itthon akarták tartani a kupát.

A Grosch Vivient, Hámori Konszuélát, valamint a hosszú időre kidőlt Hornyák Dórát és Juhász Katát nélkülöző Loki kezdte a koreaiak elleni összecsapást. A kapuban a Dunaújvárostól igazolt horvát válogatott Gabrijela Bartulovic állt, de ott volt a pályán a holland válogatott beálló, Tamara Haggerty, valamint később szerepet kapott a DVSC történelmének első svéd játékosa, Elinore Johansson is. A sérülését maga mögött tudó Mariana Costa, valamint Jovovics Jovana is bizonyíthatott a szakmai stábnak.

A kissé szokatlan péntek délelőtti kezdésnek megfelelően a megszokottnál kevesebben foglaltak helyet a Hódos lelátóin, és láthatták, ahogy Vámos Petra szerezte a meccs első gólját. Aztán átvették a vezetést a koreaiak, a támadásban ezúttal is sok hibával kézilabdázó cívisvárosiaktól. A játékrész felénél utolérték az ezúttal fehér-feketében játszó lokisták ellenfelüket (6–6). Füzi-Tóvizi Petra indításos góljával a javuló védekezést mutató Vasutas visszavette a vezetést (9–8) a 21. percben, majd Jovovics második találatával már kettő volt közte. A félidő 13–10-es hazai vezetésnél ért véget.

Feljavultak

Töpfner Alexandra lőtte a második játékrész első gólját. Leginkább négy-öt gólon billegett a különbség, amikor lehetősége lett volna még inkább ellépnie a mieink, egy ideig valami hiba mindig belecsúszott a gépezetbe. Az utolsó negyedórára a francia válogatott Catherine Gabriel állt a gólvonalra. Az 50. percben már hét volt közte (23–16), reális esélyt kínálva a tornagyőzelemre.

Öt perccel a vége már tízzel mentek Szilágyi Zoltán tanítványai, végül 32–22-re győzött a Vasutas, és megnyerte a DVSC Schaeffler Kupát. Második helyen a Gloria Bistrita, míg harmadikként a Sugar Gliders végzett.

A Lokira még egy edzőmérkőzés vár, a piros-fehérek a Ferencvárossal mérik össze a tudásukat szerdán 16 órától a fővárosban.