Pénteken kezdetét vette Dabason a három napos Unity for Passion Dance Fest, az első napon líra versenyszámban mérhették össze tudásukat a versenyzők. A debreceni Takács Szofi a 9 fős nemzetközi, gyermek líra mezőnyben, az idősebb vetélytársak ellenére is a dobogó legfelső fokára állhatott – számolt be róla Facebook-oldalán a debreceni tehetség egyesülete, a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület.

Takács Szofi ismét a dobogó legfelső fokán!

Forrás: Facebook / Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület

Takács Szofi szombaton hat koreográfiával lép még színpadra

Mint írják, a győztes koreográfiát Bedő-Török Eszter készítette. Takács-Pántya Barbarától, Szofi édesanyjától azt is megtudtuk, a három napos fesztivál szombati versenynapjára további 6! koreográfiával készül a debreceni tehetség. Mint mondta, Szofi felkészülten várja a következő megmérettetést, akár az esti gálába is bekerülhet.