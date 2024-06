Gyál lesz a helyszíne az U19 és U17 I. osztály országos döntőjének (június 8-9), ahová mindkét debreceni akadémiai csapat csoportelsőként jutott be. Győrvári Viktor együttese a NEKA ellen, Márián Blanka csapata a Kozármisleny ellen vívja meg az elődöntőt június 8-án, szombaton, írja a DVSC Kézilabda Akadémia oldala.

Június 8-án, szombaton, illetve június 9-én, vasárnap Gyál lesz a helyszíne az utánpótlás Final Four-oknak, amelyre az ország négy legjobb korosztályos U19-es és U17-es együttese jutott be, két-két csapat a Keleti, valamint a Nyugati csoportból.

Forrás: DVSC Kézilabda Akadémia-archív

A NEKA ellen az elődöntőben

Az U19 I. osztály Keleti csoportját a DVSC Kézilabda Akadémia csapata nyerte meg, megelőzve a Ferencvárost, amely szintén kvalifikálta magát a döntőbe. Győrvári Viktor csapata az idegenbeli mérkőzéseit hibátlan mérleggel hozta le, legnagyobb győzelmét az Elek Gyula Arénában aratta, ráadásul hét góllal legyőzve a zöld-fehéreket. Az akadémisták egyedüli vereségüket a Ferencváros elleni hazain szenvedték el, 50 pontot gyűjtöttek 26 találkozón, +278-as gólkülönbséggel. Nyugaton három csapat versengett az első két helyért, a csoportgyőztes végül a Szent István SE lett. A fővárosiak győzelme talán meglepetésnek is tűnhet, ám gyakorlatilag az egész csapat az NB I./B-ben edződik. A második helyen a NEKA jutott be, csupán egymás elleni eredménnyel megelőzve a Győri ETO-t. A hajdúságiak a balatonbogláriak ellen játsszák az elődöntőt, a másik párosítás a Szent István SE-Ferencvárosi TC lesz.

Az U17 a Kozármisleny ellen

Az U17. I. osztály Keleti csoportja is hasonló izgalmakat hozott, ugyanabban a leosztásban. Habár ősszel Debrecenben győzni tudott a Ferencváros, nagyszerű májust produkált Márián Blanka csapata, amely előbb legyőzte idegenben a Szegedet, – ezzel gyakorlatilag bebiztosította helyét a Final Fourban – majd Budapesten győzte le a Ferencvárost, ráadásul végig vezetve, magabiztosan. A fiatalok több mint 1000 gólt lőttek (1017) az alapszakaszban, ezzel abszolút elsők lettek a korosztályban! A Nyugati csoportban ebben a korosztályban is három együttes harcolt a végsőkig a négyes döntőért. Első helyen a NEKA végzett, öt pontot vesztve az egész bajnokságban, a második helyre végül a Kozármisleny futott be, itt is a Győri ETO látta kárát az egymás elleni eredményeknek, hiába szereztek ugyanannyi pontot, mint a baranyaiak. A cívisvárosi U17-esek a több korosztályos válogatottat felvonultató Kozármisleny ellen mérkőznek meg az elődöntőben, a másik párharcban a NEKA játszik a Ferencváros ellen.