A Loki kézilabdacsapata újra a Debrecenben lépett pályára szerdán, ezúttal a DVSC Schaeffler Kupán volt érdekelt Szilágyi Zoltán együttese, amely 18 órai kezdettel a román Gloria Bistritával mérkőzött meg. Annak ellenére, hogy igazán komoly tétje nem volt az összecsapásnak, egészen sokan kilátogattak a találkozóra.

A kezdő sípszó előtt hatalmas taps fogadta a visszatérő Mariana Costát.

A debreceniek kezdték a meccset, s Töpfner meg is szerezte a hazai vezetést. Catherine Gabriel hamar bizonyította, remek formában van, nagy bravúrral védte a románok első kísérletét. Füzi-Tóvizi azonban nem találta góllövő formáját, kétszer is túljárt az eszén a vendégek kapusa. A 4. percben Vámos Petra is jelezte, képes hatalmas gólokat szerezni (2–1). Igyekeztek gyors támadásokat vezetni a felek, de még olykor hiba csúszott a játékba. Rengeteg technikai pontatlanság csúszott mindkét oldalon a a gépezetbe, ezt Catherine Gabriel használta ki: a kék mezes vendégek eladták a labdát, a Vasutas francia kapusa pedig egész pályás gólt szerzett (4–3). A félidő felénél vették át először a vezetést a románok, de hamar sikerült is egalizáni, Vámos Petra fantasztikus találatot szerzett (5–5). A 17. minutumban szétesni látszott a Loki játéka, Szilágyi Zoltán ki is kérte első idejét. A rövid taktikai szünetet követően sem jöttek be a piros mezes hazaiak megoldásai, a Bistrita a 21. percben már 10–6-ra vezetett. Sikerült rendeznie a sorokat Petrus Mirtilléknek. és a félidő előtt három perccel ki is egyenlítették az eredményjelzőn szereplő számokat (11–11).

A szünetig még szerzett egy gólt a Bistrita, így 11–12-nél vonultak az öltözőbe a felek.

Szoros végjáték

A fordulást követően Mariana Costa is végre pályára lépett, a románok pedig hamar meg is szerezték a félidő első gólját. A Loki brazil légiósa a 34. percben meg is szerezte első találatát. Egymást követték a gólok, a 37. percben már 15–17-et mutatott az eredményjelző. Mariana Costa nagyon elemében volt, félpályás góljával egyre csökkent a Vasutas hátránya a 40. minutumban, majd ki is egyenlítettek a debreceniek (17–17). Pár pillanattal később már a piros mezeseknél volt az előny Csernyánszki büntetője után, de Catherine Gabriel parádés védései sem könnyitették a Bistrita dolgát.