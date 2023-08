Az első félidő a magyar válogatott fölényét hozta, a 22. percben a vezetést is megszereztük, a Molnár Csaba ellen elkövetett szabálytalanságért megítélt büntetőt a sértett értékesítette (0-1). A szünetig több lehetőségünk is volt az előny megduplázására, de a legnagyobb helyzetek is kimaradtak. A játékrész végén Balabás Bence fejsérülést szenvedett, kórházba szállították a pályáról, a vizsgálatok szerint szerencsére nem történt komoly baja, hazautazhatott a csapattal.