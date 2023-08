A hagyományokhoz hűen idén is szurkolhatunk a salakmotoros Debrecen Nagydíjon: a 48. alkalommal megrendezendő meghívásos viadalt augusztus 20-án, vasárnap 16 órától láthatja a közönség a Perényi Pál Salakmotor Stadionban.

Ismét nívós startlista

A versenyt szervező egyesület, a SpeedWolf Debrecen hivatalos Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra a mezőnyt, amely – az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan – nemzetközi szinten is magasan jegyzett vaspapucsosokból áll. A startlistán tizenegy nemzet – Ausztrália, Lengyelország, Svédország, Dánia, Németország, Finnország, Csehország, Ukrajna, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország – 16 salakszórója méri össze tudását. A lebonyolítási szisztéma alapján a hagyományos, 20 futamos alapszakaszt követően az első helyezett egyenes ágon bejut a döntőbe, míg a következő nyolc pilóta két elődöntőben csap össze. Mindkét elődöntőből az első két helyezett kvalifikál a fináléba, ahol a legjobb öt vaspapucsos küzd a Debrecen Nagydíj győztesének járó Hollóházi porcelán vázáért.

Niels Kristian Iversen

Forrás: Boros Norbert-archív

Esélylatolgatás

A vasárnapi megmérettetésen starthoz áll a nagydíj tavalyi győztese, Niels Kristian Iversen. A dánok ötszörös GP-győztese és négyszeres csapat-világbajnoka idén már járt a cívisvárosban, akkor a SEC-selejtezőn a 4. helyet szerezte meg. Érdekesség, hogy a Debrecen Nagydíj történetében több mint egy évtizede nem volt duplázás, legutóbb 2011-ben Tabaka József állhatott fel a dobogó legfelső fokára címvédőként.

Az esélylatolgatások alapján Iversent többen is letaszíthatják a debreceni trónról. Az egyik legnagyobb favorit a Rió Rakéta becenéven elhíresült Antonio Lindback. A svéd klasszis háromszor nyert GP-nagydíjat, valamint kétszer lett csapat-világbajnok. A korábban többször is visszavonuló fenegyerek idén sokadvirágzását éli, nem véletlenül volt tagja a lengyelországi Világkupán szereplő háromkoronás válogatottnak. Esélyesként érkezik a Gázvezeték utcába az orosz születésű, de már lengyel állampolgársággal is rendelkező Vadim Tarasenko, aki idén a Grudziądz csapatának tagjaként letette a névjegyét a PGE Ekstraligában. Timo Lahtit ismerősként köszöntheti a hajdúsági publikum, hiszen a finn válogatott csapatkapitánya tavaly harmadik lett az augusztus 20-ai megmérettetésen. Az elmúlt évben a negyedik helyen végzett, de idén ettől is jobb helyezésre pályázik a lengyel Jakub Jamróg, aki egy különleges jelzővel rendelkezik: ő a pályacsúcstartó Debrecenben.

Augusztus 20-ára visszatérnek közönségkedvencek a Perényi Pál Salakmotor Stadionba, hiszen a német Celina Liebmann, az ukrán Marko Levishyn, vagy éppen a szlovén Nick Skorja teljesítménye mindig tapsra ragadtatja a nagyérdeműt. Fekete lóként lehet aposztrofálni az ausztrál tehetséget, Fraser Bowest, a dánok páros Európa-bajnokát, Jonas Seifert-Salkot, a csehek SGP2-es kiválóságát, Petr Chlupacot, a finn válogatott Antti Vuolast, valamint a lengyel Viktor Trofimovot. Természetes magyar versenyzőknek is szurkolhat a közönség, a SpeedWolf Debrecen salakszórói, Magosi Norbert és Kovács Roland próbál örömteli pillanatokat szerezni a nézőknek.

Antonio Lindback

Forrás: Szabó Szilvia-archív

Kiegészítő programok

A viadal előtt különböző programokkal várják a nagyérdeműt, a 13 órás kapunyitást követően 14.30-tól rendezik a versenyzők autogramosztását, majd közvetlenül a viadal előtt lesz a két élő legenda, Adorján Zoltán és Tihanyi Sándor meglepetésfutama.