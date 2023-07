Hétvégén kellemes nyári időben zajlott a Summer in the City – SIC Budapest CSI**CSi*CSIYh nemzetközi díjugrató verseny a Nemzeti Lovardában. Ifjabb Szabó Gábor három dobogós helyezést ért el.

Szombaton 120-125 centiméteres magasságú akadályok várták a 6-7 éves lovakat. Ebben a kétfázisos, megszakítás nélküli versenyszámában 35 párost láthatott a közönség. A cívisvárosi lovas által bemutatott Zico Blue apaságú Genius Conference mindössze néhány tizeddel lemaradva csúszott a második helyre. A DEAC kiváló díjugratója 130 centiméteren is remekelt, és a harmadik helyen zárt For The Momenttel, amely lóval vasárnap már megnyerte a 125 centiméteres Small Tour döntőjét – számolt be az egyetemi klub hivatalos oldala.

HAON