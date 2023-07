A jó idő, a szép környezetben felállított pályák és az egyre színvonalasabb mérkőzések azt eredményezték, hogy igazi röplabdacsemegéket láthattak a mérkőzéseket megtekintők. A Csemege Büfé jóvoltából a győztes párosok tagjai egy-egy 4000 forintos vásárlási utalványt kapnak, emellett minden regisztrált játékos 50 százalékos kedvezménnyel fogyaszthat a büfé kínálatából, így valóban csemegézés volt a hétvégén. Valószínűleg a fentiek is hozzájárultak ahhoz, hogy ismét szép számmal neveztek a sportolók, a kunhegyesi, karcagi, debreceni, berettyóújfalui párosokon kívül ismét érkeztek Romániából és Szlovákiából is játékosok, sőt japán és kolumbiai egyetemisták is részt vettek a versenyen - olvasható a szervezők közleményében.

A női kategória döntőjében „eötvösös” házirangadóra került sor. Ezúttal Berza Fanni és dr. Korompay Zsuzsanna vihették haza a kupákat és a Natur Centrum webáruház termékeit. Második helyen végzett az előző fordulókat nyerő Fehérvári Vivien és Pálfi Kitt, míg a bronzérmek Dorogi Míra és Nagy Blanka nyakába kerültek.

Az összesített pontversenyben Fehérvári Vivien és Pálfi Kitti vezetnek 18-18 ponttal, harmadik dr. Korompay Zsuzsanna 11 ponttal.

Az U18-as lányok

Forrás: Szombathy András-archív

Az U18-as korosztálynak meghirdetett leány versenyben az volt az érdekesség, hogy az első fordulóban vereséget szenvedő Dorogi Míra és Nagy Blanka a vigaszágról sorozatos győzelmek után a döntőbe kerültek, majd megnyerték a fordulót. Az ezüst- és bronzérmek Aradra kerültek Fekete Briana és Roxin Denisa, valamint Ardelean Raluca és Bursas Roxana jóvoltából.

Az összesített pontversenyt Ardelean Raluca és Bursas Roxana vezetik 17-17 ponttal, a 15 pontos Fekete Briana, Nagy Blanka és Roxin Denisa előtt.

A férfiaknál ismét román siker született, ezúttal Urculescu Tudor és Filipan Alin nem talált legyőzőre. Második helyre ért be F. Nagy Bence és Tar Kristóf megelőzve Molnár Balázst és Lovász Bencét.

A férfiak legjobbjai

Forrás: Szombathy András-archív

Az összesített pontversenyt Juhasz Antonio és Urculescu Tudor vezeti 14-14 ponttal, a 12-12 pontos Pilka Gábor és Puskás Kristóf előtt.

A vegyes párosoknál az elmúlt fordulóban is győztes Fehérvári Vivien ezúttal Dorogi Mátéval az oldalán nyert. Második helyen zárt dr. Korompay Zsuzsanna és Kiss Imre, míg a harmadik helyre a többszörös bajnok Nagy-Szabó Kármen és Nagy Márton értek be.

Az összesített pontverseny élén a 14 pontos Fehérvári Vivien áll. Őt követi 10-10 egységgel Kiss Lorina és Veres Bence.

A negyedik fordulóra július 15-én és 16-án Kunhegyesen kerül sor. Szombaton a női, az U18-as lány és a férfi párosok, míg vasárnap a vegyes párosok játszanak.