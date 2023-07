Az elmúlt napok az U19-es fiú kosárlabda-világbajnokságról szóltak Debrecenben. Ez sorozatban a harmadik utánpótlás-vb volt a városban 2021 óta, ennek kapcsán kapott a Nemzetközi Kosárlabda-szövetségtől egy különleges ajándékot, egy szobrot Debrecen. A műalkotás avatóján részt vett a német Dirk Nowitzki, minden idők egyik legjobb erőcsatárának tartott, igazi kosaras legenda is.

A szombat délelőtti ünnepséget követően vasárnap délután sajtótájékoztatót tartott az NBA-bajnok és MVP-nek is választott sportoló Andreas Zagklisszal, a FIBA főtitkárával.

Utóbbi beszélt elsőként az elmúlt napokban zajló viadalról. – Remek tornának lehettünk szemtanúi.

Ez a harmadik nagy utánpótlástorna sorozatban Debrecenben, ez az első város a világon, amely három egymás utáni évben adott otthont vb-nek.

– A szövetség 2019-ben hirdette meg, hogy van lehetőség egymást követően több esemény rendezésére, és Magyarország, illetve Debrecen volt az első, amely jelentkezett. Nem volt egyszerű az elmúlt időszak, hiszen a 2021-es U19-es lány vb-n még maszkokban és kesztyűkben kellett átadnunk az érmeket – emlékezett vissza a szakember.

Andreas Zagklis | Forrás: Czinege Melinda

A főtitkár kitért a magyar csapat teljesítményére is néhány szóban. – Ugyan a magyar csapat a tavalyi U19-es bronz után most utolsóként végzett, de jó néhány olyan tehetség szerepelt náluk, aki tagja lehet majd a felnőtt válogatottnak is.

A magyar kosárlabda jó úton jár és egyre inkább zárkózik az élmezőnyhöz, a felnőtt bajnokságok is egyre színvonalasabbak. Debrecennek is remek csapata van, nem is beszélve a tehetségeket nevelő akadémiáról

– fogalmazott. Hozzátette: a FIBA számára nagyon fontosak az utánpótlástornák. A szakember bízik benne, hogy ezen a tornán is láthattunk olyan játékosokat, akik majd a jövő szupersztárjai lesznek.

Andreas Zagklis elmondta, az elmúlt időszakban sokat tanultak a debreceni világeseményekből, hiszen minden évben fejlődni akartak. – Úgy vélem, hogy a szervezéssel kapcsolatos dolgokat már sokkal inkább tudjuk optimalizálni, mint korábban. Hasznos tapasztalatokat szereztünk itt a jövőre nézve, hiszen Törökország és Csehország is vállalt több rendezvényt az elkövetkezendőkben – mondta. Hozzátette, ezen kívül több fontos lépést is tettek az elmúlt években, például egykori játékosokat vontak be egyfajta tanácsadókként a fiatal tehetséges játékosok és családjaik mellé.

Dirk Nowitzki annak ellenére, hogy mekkora harcos volt a pályán egy igazán kedves, szerény és mosolygós ember benyomását keltette. Az egykori fantasztikus kosaras először is megköszönte a meghívást.

Nagyon köszönöm a városnak és a tornának, hogy itt lehetek, gratulálok a szervezéshez és természetesen a játékosoknak is az elért eredményeikhez. Azt tapasztaltam, hogy a létesítményektől kezdve, a szállásokon keresztül az ellátásáig minden első osztályú volt, nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen körülmények között lehettek a sportolóink.

– Köszönjük Debrecennek, hogy vendégül látott bennünket! – fogalmazott a német óriás, aki egyébként a FIBA Játékos Bizottságának elnöke is.

A klasszis játékos úgy véli, rengeteget változott a sportág, az ő fiatal kora óta.

Ha az egykori, 19 éves énemnek most játszania kellett volna ezen a tornán, valószínűleg nagy bajban lett volna, mert annyira gyorsak és erősek a mostani srácok.

– Ezért is remek egy ilyen megmérettetés, mert mindenki fel tudja mérni, hogy hol tart a többiekhez képest – hangsúlyozta.

Dirk Nowitzki | Forrás: Czinege Melinda

A legendás kosaras elmondta, számára is kiemelten fontos, hogy foglalkozzanak az ifjú, feltörekvő tehetségekkel. – Támogatnunk kell őket, és nem feltétlenül csak kifejezetten a kosárlabdára gondolok. Lényeges, hogy több területen is képezzük őket, vértezzük fel őket gazdasági tudással és tulajdonképpen mindennel, amire az életben szükségük lehet – tette hozzá.

Dirk Nowitzki 21 éven keresztül volt a Dallas Mavericks sportolója, ahol bajnokságot nyert, egy-egy alkalommal a liga és a nagydöntő legjobbjának is megválasztották, és 14 alkalommal volt benne a szezonvégi All-Star csapatban. 2019-ben Dallasban hagyta abba a profit sportot, tiszteletére egykori csapata visszavonultatta a 41-es mezszámot, amelyben játszott.

A kosaras elárulta, hogy nem szakadt meg a kapcsolata korábbi klubjával.

– A Mavericksnél egyfajta tanácsadó vagyok, de nem akartam teljes állást vállalni, mert szükségem volt arra, hogy a családommal legyek, kicsit utazgassunk, világot lássunk. Tudom, hogy nagyon sok játékosmegfigyelő és edző érkezett a tornára, de én jelenleg nem a Mavericks, hanem a FIBA részéről vagyok itt – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy milyen út vezet szerinte az NBA-be, úgy érzi, hogy nincs egyértelmű válasz.

Nem hiszem, hogy van egy konkrét recept arra, hogyan kerülhet valaki az elitbe, az NBA-be.

– Sokan középiskolai, vagy egyetemi bajnokságokból kerültek be. Én például otthon maradtam a szülővárosomban, rengeteget tanultam, edzettem és dolgoztam, aztán utána kerültem Dallasba. Úgyhogy nagyon sok mindentől függhet, hogy kinek melyik út az, amelyik működik – fogalmazott.

