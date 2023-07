Javában zajlik az U19-es fiú kosárlabda-világbajnokság Debrecenben, ami egy példa nélküli, hároméves sorozat utolsó állomása: két esztendeje az U19-es lány, tavaly pedig az U17-es lány vb volt a cívisvárosban. Korábban még nem fordult elő, hogy három egymást követő évben ugyanaz a település adott volna otthont utánpótlás-vb-nek. Hosszabb távra visszatekintve is elmondható, hogy egyre jelentősebb tényezővé vált Debrecen a kosárvilágban, hiszen a jelenleg zajló torna a 29. kosaras világesemény a városban az elmúlt bő évtizedben.

Ezek miatt gondolta úgy a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA), hogy egy különleges szobor képében állít emléket a Debrecennel ápolt remek kapcsolatának. A műalkotást szombaton délelőtt leplezték le rengeteg érdeklődő előtt –, amelynek portálunk is tanúja volt, – az eseményen többek részt vett a FIBA központi testületének tagja, a német Dirk Nowitzki is, aki minden idők egyik legjobb erőcsatárának tartott, igazi NBA-legenda.

Remek kapcsolat

Az eseményen először Papp László, Debrecen polgármestere szólalt fel, aki elkötelezett támogatója a város sportéletének. – Ez az ünnepség, beágyazva a kosárlabda-utánpótlás legmagasabb szintű versenyébe, számunkra egy óriási elismerés.

Városunk életében a sport és a kosárlabda is kiemelkedő szereppel bír, ezért természetes, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével jó viszonyt ápolunk. Azonban azt, hogy a FIBA-val is remek kapcsolatot építettünk ki az elmúlt másfél évtizedben, nemzetközi léptékben is nagyra értékelendő együttműködésnek tekintem

– fogalmazott.

Papp László | Forrás: Czinege Melinda

A városvezető megjegyezte, hogy a Nagytemplom előtt már 2015 óta rendszeres 3X3-as események nagy mértékben hozzájárultak a kosárlabda nemzetközi presztízsének növeléséhez és elismertségéhez. – Amikor a FIBA egy ajándékát vehetjük köszönetképpen, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az egész világ elismerését fogathatjuk – vélekedett.

A magyar kosárlabda fejlődése

Az MKOSZ nemrégiben kinevezett elnöke, Báder Márton is jelen volt az eseményen, aki azt emelte ki elsőként, ha valaki a kosárlabdára és Debrecenre gondol, akkor nemcsak egy, hanem sok pozitív dolog juthat eszébe. – Az első osztályú felnőtt, és remek utánpótláscsapatokon kívül eszünkbe kell, hogy jusson: ennek a városnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a magyar kosárlabdát Európában eggyel magasabb polcra helyezhetjük.

A szövetség nevében mondhatom, hogy nagyon hálásak vagyunk Becsky Istvánnak és a szervező bizottság többi tagjának is az áldozatos munkájáért

– tette hozzá.

Báder Márton | Forrás: Czinege Melinda

Az elnök felhívta a figyelmet, hogy a szövetség elsődleges célja a magyar kosárlabda fejlesztése, és egy ilyen világesemény hatalmas motivációt adhat a fiataloknak.

Új oldal a történelemben

Végezetül a FIBA főtitkára, Andreas Zagklis szólt a megjelentekhez és felelevenítette, miért is rendezett Debrecen három egymást követő évben is világbajnokságot. – A szövetség 2019-ben kezdett egy új lapot a történelmében, és határozta el, hogy több évre tervez ezen események kapcsán egy-egy településen. Az első hívás Magyarországról érkezett, hogy három esztendőt is vállalnak egymást követően. A szövetségnek annyi kikötése volt, hogy fiú és lány versenyt is rendezne, és hogy a Debrecen legyen a helyszín – emlékezett vissza.

Andreas Zagklis | Forrás: Czinege Melinda

A szakember elárulta, hogy természetesen ismerték a várost a 3X3-as események miatt, de nem tudták, hogy ilyen szinten milyen házigazda lehet. Andreas Zagklis aztán felkereste Kamil Novakot, a FIBA európai elnökét, aki úgy fogalmazott a hírre reagálva, hogy egy másodpercet sem szabad gondolkozni ezen.

A főtitkár a FIBA ajándékáról is ejtett néhány szót. – Ez a szobor emlékeztet majd bennünket a város és a szövetség remek kapcsolatára. Tavaly egyik alkalommal, amikor Becsky István látogatott hozzám, akkor született meg az ötlet, hogy valamilyen formában szeretnénk megköszönni az együttműködést Debrecennek – árulta el.