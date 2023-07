A Haon podcaststúdiójában kivételesen nem egy, hanem két csodálatos fiatal ült le velem szemben beszélgetni. Ócs Adrienn, a DEAC Cheerleaders edzője és Bakos Gréta cheerleader voltak a vendégeim, akik elmondják, mit is jelent a pom dance, a cheerface, vagy éppen a cheerboy, és különbséget tettünk a szurkolólányok látványos elemei, illetve a versenyekre készülő cheerleaderek között. Az Amerikából induló, és kezdetben csak férfiakból álló sportág nemcsak, ahogy a lányok fogalmaznak riszálásból áll, hanem emögött nagyon sok munkaóra, és erőnlét lakozik. A lányok arról is vallottak, hogy mennyire árnyékolja be a népszerűségüket a hollywoodi produkciókban negatív tulajdonságokkal felruházott szurkolólányok bemutatása, továbbá kitérünk a külsőségekre is.