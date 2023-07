Zajlik az élet manapság Hajdúszoboszlón, s főleg a futballcsapat háza táján. A közelmúltban hivatalossá vált, hogy hiába harcolta ki jővőre is a NB III.-as tagságot a HSE, nem indulnak el a pontvadászatban. Ennek ellenre a jó futball egyik alapköve, hogy remek, s arra alkalmas létesítményben készülhessenek az adott egyesület labdarúgói. Ennek érdekében a fürdővárosban nagy fejlesztésen ment át a helyi sportpálya, amelynek átadóján a HAON is jelen volt. Az ünnepélyes megnyitón, a város polgármestere, Czeglédi Gyula kiemelte a sportkomplexum jelentősségét. – Elsősorban köszönetet szeretnék mondani azoknak az embereknek, akik nélkül ez a fejlesztés nem jöhetett volna létre. Kettős érzések voltak benne, amikor megkértek, hogy jöjjek el az ünnepségre, hiszen az egyik szemem sírt, a másik nevetett. Szomorú voltam, mert a HSE nem tudott olyan összefogást mutatni, amely kellett volna ahhoz, hogy ismét NB III.-ban induljunk.

Ugyanakkor nagyon örülök, hogy elkészült a komplexum, és remélem, sok helyi kötődésű kissrác fog kezdheti majd el itt bontogatni szárnyait. Visszagondoltam arra az időszakra, amikor ennek a pályának az avatója volt. 1966-ban még én is fiatal voltam, ugyanitt szaladgáltam anno. Akkoriban a Ferencváros jött el játszani a HSE ellen.

Nem emlékszem, hogy bármikor is költöttek volna ennyi pénzt a stadionra, s emlékszem, már akkor is szidtuk, amikor én ifista voltam, hogy mindenhová pattan a labda, csak oda nem, ahová kellene. Épp itt volt ennek az ideje, remélem sokan lelik majd benne örömüket – fogalmazott a városvezető.

Forrás: Molnár Péter

Kívülről könnyűnek tűnik

Mindenki sejtheti, hogy legyen szó bármilyen sportkomplexumról, annak gyepszőnyegéről vagy akár egy épületről, rengeteg munka szükséges ahhoz, hogy a végén olyan állapotban adják át, mint amelyet most Hajdúszoboszlón láthatnak az emberek. A HSE elnöke, Katona Imre is köszöntötte a kilátogatókat, majd kiemelte: volt alkalom, amikor egyszerre 50-en is dolgoztak a pályán – Fontos hangsúlyoznom, hogy a polgármester támogatása nélkül aligha jöhetett volna létre a felújítás. Nem kell ecsetelnem, hogy 57 év mennyi idő. Ennyi év telt el azóta, mióta komoly munkálatok zajlottak volna a stadionban.

Rengeteg dolgot figyelembe vettünk, amikor nekiálltunk az egésznek. Szó esett többek között arról is, hogy részleges újítsuk fel, ám végül így döntöttünk. Amikor belenyúltunk a pálya szerkezetébe, konstatáltuk, nem lehet rajta átmeneti megoldást alkalmazni. Körülbelül 40 centiméter mélyen, több ezer köbméter földet elszállítva létrehoztunk egy új pályaszerkezetet. Több részből és rétegől áll, amelynek a felső öt centijén gyepszőnyeg terül el.

Természetesen öntözőrendszer is van, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy mindig jó állapotban legyen a játéktér. Kimondva viszonylag egyszerűnek tűnik, de természetesen nem ez a gyakorlat. Április végétől körülbelül 25 és 50 ember dolgozott egyszerre, amelynek az eredményét most láthatjuk – mondta.

Az átadó végén a HSE labdarúgócsapata 11 a 11 elleni, kétszer 30 perces mérkőzéssel avatta fel a pályát.

