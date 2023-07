Érdekes adat látott napvilágot az idei szezon előtt is, hiszen az egyik magyar futballal foglalkozó portál megnézte az NB I.-es klubok különböző adatait, melyet a DVSC Fanatics Facebook-oldala tett közzé. Például a légiósok számát, az átlagéletkort és ami talán az egyik legjobban foglalkoztatja a sport szerelmeseit: a futballisták összértékét.

Elmaradt a dobogó

Noha szerencsére nem a bajnokságban, hiszen mindenki tudja, hogy a DVSC az előző kiírásban kétszer is bronzérmes „helyen” végzett az OTP Bank Ligában, elsőként a harmadik legértékesebbnek tartották a Loki keretének összértékét, majd szerencsére ezt sikerült is igazolni, s Dzsudzsák Balázsék a dobogó alsó fokára állhattak a szezon végén. Az alapozást már javában végző cívisvárosiak az idei pontvadászat előtt a negyedik legdrágább, 10.2 millió eurós kerettel rendelkeznek.

Ami talán ennél is érdekesebb lehet, hogy jelenleg 34 futballistával dolgozik Szrdjan Blagojevics, s ezzel a számmal elosztva megközelítőleg 27 ezer eurót érnek a labdarúgók. Természetesen ez csak egy átlag, de az erőviszonyok felmérésére beszédes adat.

A tavalyi idényben ezüstérmes Kecskemétnél ez a szám még kisebb, mintegy 6.5 millió euró. A Ferencváros abszolút kimagaslik a mezőnyből a maga majdnem 50 millió eurójával, amelyet már nemzetközi szinten is komolyan kell venni. Persze azt sem árt megjegyezni a fővárosiaknál, hogy ők tréningeznek a legtöbben, 37 sportolót kell dirigálnia Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedzőnek.

Ha ebből indulunk ki, akkor a zöld-fehérek idén is rajt-cél győzelmet aratnak majd, ám ehhez vélhetőleg a Lokomotívnak is lesz egy-két szava.

Fiatal a keret

Érdemes azt is megvizsgálni, hogy a magyar NB I.-ben vitézkedő együttesek mennyi fiatal, tehetséges játékossal rendelkeznek, hiszen a honi futball szempontjából ez is kulcskérdés.

Ugyanebben a pontban kell vizsgálni a légiósok számát is, akikkel versengenie kell a pallérozódó futballistáknak. A DVSC ebben az aspektusban az ötödik pozíciót foglalja el, 24,9 éves átlagéletkorral, ami egyáltalán nem mondható rossznak a 12 fős mezőnyből.

Főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a Vasutas szerb trénere 15 légióssal dolgozik. Az a tényező viszont, hogy a külföldi játékosok többsége is viszonylag fiatalnak mondható, mindenképp biztató. Amellett sem szabad szó nélkül elmenni, hogy az együttesnek olyan tehetségei vannak, mint Bárány Donát, Farkas Tamás, Vajda Botond, Kusnyír Erik, Erdélyi Benedek, Baranyai Nimród vagy Tordai Balázs. Ugyan nem szerepel a statisztikában a saját nevelésű labdarúgók száma, de meg kell említeni Bódi Ádám, Ferenczi János, Varga József, Dzsudzsák Balázs, Szécsi Márk és Varga Kevin nevét is, akik nagymértékben hozzájárulnak a csapat teljesítményéhez.

Mindent összevetve nem lehet messzemenő következtetéseket levonni ezekből a tényekből, ugyanakkor talán jó kiindulási alap lehet, hogy melyik NB I.-es klub honnan indul a szezon elején. Egy tavalyi elemzés szerint a DVSC rendelkezett a harmadik legértékesebb kerettel, s a dobogó alsó fokát sikerült is megcsípnie a piros-fehéreknek. Amennyiben ezt vesszük alapul, jó esélyekkel indulnak Dzsudzsák Balázsék az előttünk álló szezonra is, a hajdúsági szimpatizánsok pedig okkal reménykedhetnek a sikeres folytatásban, ám fontos türelmesnek lenniük az együttessel szemben.

Orosz Krisztofer