A DEAC szerdán este tartotta hagyományos évadzáró gáláját a Nagyerdei Stadion Halljában. Az egyetemi klub szakosztályai még a tavalyinál is sikeresebb szezonon vannak túl: bajnoki cím, kupagyőzelmek és érmek sorakoznak a dicsőséglistán.

Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke

Forrás: Molnár Péter

A sportolókat, edzőket és meghívott vendégeket elsőként Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte. – Nagy öröm itt lenni immár másodszor és közösen ünnepelni egy év teljesítményét. A DEAC-ról érzelem nélkül nem lehet beszélni, hiszen összetartja a várost, az egyetemet és polgárait, ott van a szívünkben.

A sportolók remek példával állnak közösségünk előtt, ez az összetartozás mutatja meg, hogy mi egy kicsit különbözünk a többiektől.

Magyarország legnagyobb aktív sportolói létszáma itt van a DEAC-ban, ez az egyik legrégebbi sportegyesület, és ez egy olyan közösségi erőt alkot, amely segít bennünket a céljainkat elérésében – fogalmazott.

Jávor András, a DEAC elnöke

Forrás: Molnár Péter

Nem állhat meg a fejlődés

Ezt követően Jávor András, a DEAC elnöke szólt a vendégekhez. – A DEAC-családnak ebben az idényben is van mire büszkének lenni. A szakosztályok száma növekedett és minden sportágban jelentős sikereket értünk el, nem beszélve a jelentős infrastrukturális fejlődésről. Nem állhat meg azonban a fejlődés, tudással, összefogással és szakértelemmel sokat lehet tenni a sikerekért.

Sokat segít ebben az egyetemi háttér, ami kiemelkedő támogatást ad a versenyzőinknek. A klub és a szakosztályok vezetői mindent megtesznek a nyugodt munka biztosításáért

– fogalmazott.

Papp László, Debrecen polgármestere

Forrás: Molnár Péter

Papp László, Debrecen polgármestere kiemelte, hogy az elmúlt néhány esztendőben nehéz körülmények árnyékolják be a sport életét. – Ennek ellenére büszkén mondhatjuk azt, hogy a debreceni sportélet rendkívül jó évadot zárt, a DEAC sikerei is hozzájárultak ehhez. A város és az egyetem szilárd együttműködése alapját képezi ezeknek az eredményeknek.

Az ország egyik legjobban felkészült sportegyesülete működik a városunkban, amely nemcsak a versenyzők támogatásában, hanem az infrastruktúra fejlesztésében is élen jár.

Az egyetemi klub versenyzői országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményekkel öregbítik a városunk hírnevét, amiért köszönet illeti őket – mondta a városvezető.

Kósa Lajos, a DEAC igazgatótanácsának alelnöke

Forrás: Molnár Péter

Irányt mutatnak

Kósa Lajos, a DEAC igazgatótanácsának alelnöke elmondta, hogy a DEAC a legnagyobb fővárosi egyesületekkel tartja a lépést a szakosztályok és a sportolók számában is. – Nagyon büszke vagyok a DEAC-ra, az egyik legnagyobb irányt mutató egyetemi sportegyesület az országban. Bízom benne, hogy a szakosztályaink még inkább előrébb tudnak lépni, ahogy az egyik legfiatalabb szakosztályunk, a lovasok is másodikok az országban – jegyezte meg.

Sáfár Sándor, az államilag elismert sportakadémiákért felelős miniszteri biztos

Forrás: Molnár Péter

Sáfár Sándor, az államilag elismert sportakadémiákért felelős miniszteri biztos úgy fogalmazott, hogy amikor Debrecenről esik szó, akkor mindig a sport jut eszembe. – Volt olyan időszak, amikor minden atlétikai bajnokság itt volt, Debrecenben, akkor rengeteget jártunk a városban.

Mostanában viszont már a jó példáért érkezünk a Hajdúságba, a DEAC és a DVSC akadémiái miatt.

A sport multifaktoriális és interdiszciplináris mivoltját a Debreceni Egyetem sportklubja teljes mértékben alátámasztja – fogalmazott.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja

Forrás: Molnár Péter

Jön az Európai Egyetemi Játékok

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja elmondta, hogy büszke a város sportéletére. Majd a DEAC küldetéséről és az elmúlt 20 évben mutatott fejlődéséről beszélt. – Az intézmény a versenysport és a dolgozók szabadidős sportjának a szervezését is fontos feladatának tekinti. Az egyetem a DVSC-vel is együttműködésben van, amely nemcsak a sport, hanem a tudomány területén is megjelenik.

Nagyon fontos eseményre készülünk 2024 nyarán, hiszen az Európai Egyetemi Játékoknak egyik helyszíne Debrecen lesz.

Ez a rendezvény minden idők egyik legnagyobb létszámú eseménye lesz, úgyhogy több ezer egyetemista érkezik több száz intézményből városunkba. Már most is javában készülnek a kollégák, reméljük, hogy nagyon sikeres rendezvényt tudunk majd lebonyolítani – zárta gondolatait.