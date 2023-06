Hamarosan kiderül, idén ki ül fel az európai klubfutball trónjára, hiszen szombat este következik a 31. Bajnokok Ligája-döntő, ahol az angol Manchester City és az olasz Internazionale csap össze. Nyugodtan kijelenthető, hogy mindkét együttes megérdemelten jutott az isztambuli fináléba. Az Inter a csoportkörben bár ”csak”a második helyen végzett a Bayern München mögött a C jelű négyesben, ám a nyolcaddöntőben lenullázta a Portót, aztán a Benficát ejtette ki magabiztosan, míg az elődöntőben két milánói derbin az AC Milant múlta felül kettős győzelemmel úgy, hogy még csak gólt sem kapott a Rossoneritől.

A Manchester City megnyerte a G csoportot, majd a legjobb 16 között a Szoboszlai Dominikkel és Wili Orbánnal felálló Lipcsét gázolta el. Nem járt jobban a másik német csapat, a rekordbajnok Bayern sem, mint ahogy a fináléba jutásért a címvédő Real Madrid sem tudott méltó ellenfele lenni Josep Guardiola együttesének.

Csapategység és remek védekezés

A nagy érdeklődéssel várt mérkőzés előtt a Haon Csiszár Henriettát, az Internazionale női labdarúgó-együttesének magyar válogatott középpályást kérte fel egy kis esélylatolgatásra. A játékos nem tagadta, nagyon várja már a mérkőzést, bár ezzel kapcsolatban van benne egy kis rossz érzés, de ne szaladjunk ennyire előre. – Senkinek nem kell bemutatni, mekkora klub az Inter, kiváltság ide tartozni.

Bár a férfi és a női csapat külön edzőközpontban készül, rengeteg alkalommal találkoztunk már Dzeko-ékkal, például a karácsonyi rendezvényeken, fotózásokon.

Van két szerencsés játékosunk, akik a honfitársaikkal nagyon jó kapcsolatot ápolnak a fiúk közül: a kameruni csapattársam André Onanával, a holland pedig értelemszerűen a gárda németalföldi labdarúgóival. Megmondom őszintén, én sem bánnám, ha lenne magyar férfi játékosa az Internek – ismerte el a hajdúnánási születésű focista, aki figyelemmel követte a kék-feketék teljesítményét mind a Bajnokok Ligájában, mind a bajnokságban, sőt, amikor tehette, a csapattársakkal kimentek a Giuseppe Meazza Stadionba megnézni a kék-feketéket.

– Az idei BL- szereplés egy különleges utazás volt, mert a csoportkörben ugyan kétszer kikaptunk a Bayerntől, de a Barcelonát megvertük, illetve egyszer ikszeltünk velük.

A kieséses szakaszban pedig kiejtettünk két portugál csapatot, majd a döntőért a Milánt, amelyet kétszer legyőzni álomba illő volt.

Az ősz folyamán sajnos több BL-forduló ütközött a válogatott meccseimmel, úgyhogy a katalánok és a cseh Viktoria Plzen elleni hazai összecsapásokon nem tudtam ott lenni. De a bajorok ellen, valamint a kieséses szakaszban ott szurkoltam a lelátón, varázslatos volt a hangulat, különösen a Milan elleni hazai elődöntő, azt amíg élek, nem felejtem el! – elevenítette fel.

A 29 esztendős játékos szerint a fináléban az Inter mellett szólhat a csapategység és a remek védekezés, hiszen a kék-fehérek elég sok meccset lehoztak kapott gól nélkül az idei kiírásban.

Hozzátette, tavasszal volt egy rossz periódusa a gárdának, de felül tudtak kerekedni a nehézségeken, és a végére nagyon összeállt a Nerazzurri. – BL-döntőt játszani már magában óriási motiváció, legutóbb 13 éve jutott fináléba a csapat, és akkor nyert is, jó lenne begyűjteni a negyedik ilyen trófeát szombaton. Ehhez kell majd egy jó adag szerencse is, mert a City a világ egyik legjobb együttese.

Az angoloknál Erling Halaand és Kevin De Bruyne párosától sok függhet, az ő játékkapcsolatuk szenzációs, míg nálunk Nicolò Barella mellett az argentin világbajnok támadó Lautaro Martínez lehet kulcsfigura.

Utóbbi feldobódva tért vissza a vb-ről, 21 gólt szerzett a bajnokságban. Barella játékát nagyon szeretem, kicsit hasonlít az enyémhez, ő a csapat motorja, a pálya minden részén fellelhető, gólokat lő, gólpasszokat ad, nála nincs elveszett labda – ecsetelte Henrietta, akit portálunk felkért egy tippelésre is. Egy kis töprengés után közölte, a szívére hallgatva szerinte egy végsőkig kiélezett meccsen, 2–2 lesz a rendes játékidőben, de tizenegyesekkel végül a kék-feketék nyernek.

Csiszár Henrietta az Internazionale-Milan Bajnokok Ligája-elődöntőn

Forrás: Csiszár Henrietta-archív

Ezt most elengedte

Az isztambuli döntőre szép gesztusként az Inter ingyenjegyet biztosít a játékosoknak és a klub dolgozóinak, állva az utaztatásuk költségeit is. Természetesen Henrietta is azt tervezte, a helyszínen tekinti meg a találkozót, ám az élet közbeszólt, ugyanis csütörtökön Olaszországban megműtötték.

– Nagyon szomorú voltam, de első az egészség, viszont sok csapattársam, illetve a stáb úgy 80 százaléka utazik tudtommal. Nyilván egy ilyen lehetőség nem adatik meg minden nap, de ezt most el kellett engednem.

Augusztus óta bajlódom a combhajlító izmomban egy krónikus gyulladással, és sajnos nem tudták jól kikezelni. Háromszor kezdtem újra a rehabilitációt, de valahol mindig elcsúszott a visszatérés.

Csalódott voltam, mert az egész szezonom lényegében arról szólt, próbáltam visszajönni, de nem igazán sikerült. Úgyhogy ebben az idényben az Interben összesen játszottam egyszer kilencven, egyszer negyvenöt percet, a többi meccsen meg negyedórákat vagy annyit sem tudtam vállalni. Január végétől egészen május közepéig volt egy hosszabb szünetem, amikor teljesen kiszálltam az edzésekből, és a rehabilitációra fektettük a hangsúlyt. Május 13-án visszatértem, kaptam is lehetőséget az utolsó három mérkőzésen. Nyilván nem annyit, amennyit szerettem volna, de annak is örültem, mert egy hosszú kihagyást követően egyrészt nem olyan egyszerű visszakerülni a csapatba, másrészt fizikálisan az ember nincs még ideális állapotban – hangsúlyozta.

A hajdúsági klasszisra természetesen a magyar válogatottban is alapemberként számítanak. Henrietta eddig 110-szer öltötte magára a meggypiros mezt, ám a sérülése miatt ebben a szezonban csak részben tudott Margret Kratz szövetségi kapitány rendelkezésére állni.

– A válogatott a szívügyem, én vagyok a csapatkapitány, amikor tudok, mindig megyek.

Az Internél is tisztában vannak vele, mennyit jelent nekem a piros-fehér-zöld mez, és tiszteletben tartják.

Az őszi szezonban előfordult, hogy a fogamat összeszorítva, gyógyszerrel egy félidőt tudtam játszani, de nem volt az igazi. A tavaszi mérkőzéseket sajnos teljesen kihagytam, júliusban lesz két felkészülési meccsünk, nagyon szeretnék ott enni, de a műtétem miatt még sok a kérdőjel. A legfontosabb, hogy a beavatkozást követően újra 100 százalékos állapotba kerüljek, remélem, így majd ősztől a válogatottnál és az Internél is számíthatnak rám minden meccsen az edzőim – nyilatkozta Csiszár Henrietta.

A Manchester City–Internazionale Bajnokok Ligája-döntő szombaton 21 órától (tv: M4 Sport) kezdődik az isztambuli Atatürk Olimpiai Stadionban, a mérkőzésen a lengyel Szymon Marciniak fújja majd a sípot.

MSZ