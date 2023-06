Negyven csapat részvételével rendezi meg a Debreceni Egyetem (DE) július 15-e és 19-e között a 3x3-as Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokságot, amely a jövő évi Európai Egyetemi Játékok (EEJ) egyik tesztversenye is lesz egyben. Az esemény kapcsán sajtótájékoztatót tartottak szerdán a DE Díszudvarán.

Bács Zoltán kancellár

Forrás: Molnár Péter

A jövő évi Európai Egyetemi Játékok egy hatalmas multisport esemény lesz, melynek már a nemrégiben rendezett MEFOB Fesztivál is egy felvezető rendezvénye volt, és a 3x3-as Eb is az lesz. A kosárlabda ezen válfajának nagy hagyománya van már a városunkban, a főtéren már sok ilyen viadalt hoztak tető alá. A szervezésben résztvevők rengeteg munkát fektettek az előkészítésbe, nagy izgalommal várjuk a kontinenstornát

– fogalmazott Bács Zoltán kancellár.

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere

Forrás: Molnár Péter

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere elmondta, mennyire sajnálja, hogy nem most egyetemista, hiszen annyi lehetőség áll jelenleg a felsőoktatásban résztvevők rendelkezésére a tanulás és a sport terén egyaránt. A kosárlabdáért köztudottan rajongó politikus felhívta rá a figyelmet, hogy anno Usain Bolt 14 évesen, a debreceni ifjúsági vb-n is feltűnt, és bár akkor még nem lehetett tudni, mire fogja vinni, később hatalmas sztár lett belőle; ily módon érdemes ezzel a szemmel is figyelni a cívisvárosi sportrendezvényeket. – A júliusi Eb 1800 vendégéjszakát jelent Debrecennek, nagyon sokan viszik majd városunk jó hírnevét szerte Európában ezúttal is, az ilyen tornák jót tesznek a turizmusnak, és a helyi vállalkozásoknak is – nyilatkozta.

Impozáns környezetben

– A világot járva, és a különböző sporteseményeket is látva kijelenthetem, igazán példaértékű Debrecen és az egyetem együttműködése. Nem fér hozzá kétség, hogy a közelgő kontinensviadal is egy kiválóan lebonyolított kosárünnep lesz – fejezte ki örömét a Nemzeti Sportügynökség képviseletében felszólalva Szántó Éva sportdiplomáciai főtanácsadó.

Szántó Éva sportdiplomáciai főtanácsadó

Forrás: Molnár Péter

Juhász Péter, a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség főtitkára is biztosra veszi, hogy egy csodálatos eseményt hoznak tető alá júliusban. – Roppant különleges a Debreceni Egyetem előtti tér, ahol fel lesznek állítva a pályák, ilyen miliőben csak jó meccsek kerekedhetnek majd ki. Nem mellesleg pedig fantasztikus felkészülési lehetőség ez az Európa-bajnokság a jövő évi EEJ-t megelőzően.

Juhász Péter, a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség főtitkára

Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója, a szervezőbizottság vezetője a legfontosabb számadatokat ismertette. Kiderült, negyven csapat, közte 23 férfi és 17 női egylet verseng majd a tornán. A szervezésben jelenleg mintegy 200 fő vesz részt, akiknek a fele önkéntes. Az érdeklődők ingyen tekinthetik majd meg a mérkőzéseket, hatszázan férnek majd el a lelátókon a pályák mellett. A megnyitóra július 15-én, fél héttől kerül sor az egyetem előtti téren, látványos programokkal készülnek, többek között a FaceTeam is bemutatózik majd.

Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének igazgatója

Forrás: Molnár Péter

Természetesen a Debreceni Egyetem női és férfi csapatai és részt vesznek majd az Eb-n, utóbbinak Neuwirth Bence, a DEAC felnőtt együttesének tehetséges fiatal játékosa is tagja lesz.

KSZD