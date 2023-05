A szökőkút és az épület közé telepített játéktéren odaérkezésünkkor már javában ment egy meccs két csapat között, mellette pedig Balogh László, a szervezőbizottság elnöke, a DE Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója tájékoztatott a részletekről. – Jövőre rendezzük meg Miskolccal közösen az egyetemi játékokat és a 3X3-as versengés nálunk lesz Debrecenben. Ezért ez egy kiváló alkalom, hogy leteszteljük saját magunkat.

A kosárlabda a világ második legnépszerűbb csapatsportága, ezen belül pedig a 3X3-as szakág olyan mértékben fejlődik az utóbbi időben, hogy 2021-ben már ott volt a tokiói olimpián is. Meg kell jegyezni, hogy ennek megvalósulásában nagy szerepe volt városunknak is, hiszen évek óta rangos 3X3-as eseményeknek ad otthont a Nagytemplom előtti tér

– mondta.

Balogh László | Forrás: Kiss Annamarie

A szakember megemlítette, hogy a lebonyolításhoz több mint 100 önkéntesre lesz szükségük a négy nap alatt. Elárulta, hogy eredetileg a debreceni 3X3-as kosárlabda történetében már hagyományos, augusztus végi időpontban szerették volna ezt a viadalt is megrendezni. – Az Európai Egyetemi Sportszövetség versenynaptárában azonban ez már túl kései lett volna. Ezért kerestünk másik helyszínt, de azt gondolom, hogy itt az egyetem előtti téren fantasztikus körülményeket tudunk majd biztosítani a megmérettetésnek.

Ez a mostani teszt azt a célt szolgálja, hogy amit a térképen kimértünk és berajzoltunk, azt élőben is megnézzük, valóban elférünk-e. Úgy tűnik, a helyszín olyan, mintha pont erre lett volna kitalálva

– jegyezte meg.

Forrás : Kiss Annamarie

A keddi eseménytől eltérően, két pálya lesz majd egymás mellett lelátókkal, amelyek összesen mintegy 600 nézőt tudnak majd fogadni. Balogh László bízik benne, hogy minél többen gyűlnek össze majd a mérkőzéseken, azt is elárulta, hogy miért lesz érdemes kilátogatni. – Az ideérkező csapatokban jellemzően nemzeti válogatott szintű kosarasok szerepelnek majd, és biztos lesz olyan, akit viszontláthatunk majd az augusztus végi World Tour-on is professzionális együttesekben a Kossuth téren – mondta. A szervezőbizottság elnöke felhívta a figyelmet, hogy a már említett World Touron kívül a június végén kezdődő U19-es férfi kosárlabda világbajnokságnak is otthont ad Debrecen, úgyhogy a cívisváros a sportág fővárosa lesz idén nyáron.

Varga Katalin | Forrás: DEAC

Portálunknak nyilatkozott Varga Kata az Európa-bajnokság eseménykoordinátora is. – Korábban, mielőtt a Nagytemplom elé költöztek az augusztus végi 3X3-as események, már több is volt itt az Egyetem téren. Ezúttal azonban két verseny- és egy bemelegítőpályánk lesz, korábban ez kevesebb volt, illetve a lelátónk sem volt ekkora. Ezért látnunk kellett, miként tudjuk elhelyezni azokat, amiket megterveztünk. Most centiméter pontossággal kimértünk mindent, úgyhogy megnyugodhatunk, mert el fognak férni – tette hozzá. Elárulta, hogy a tesztelésen kívül egy kis hírverést is szerettek volna csinálni az eseménynek.

A szakember elmondta, hogy természetesen a Debreceni Egyetemet női és férfi csapatai és részt vesznek majd a kontinenstornán, utóbbinak Neuwirth Bence, a DEAC felnőtt együttesének tehetséges fiatal játékosa is tagja lesz.

Bakos Attila