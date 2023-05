Köztudott Hajdú-Bihar vármegyéről, hogy szinte kivétel nélkül mindenki szereti a futballt, s azon belül is a kispályás labdarúgó tornákat. Sokan emlékezhetnek a téli időszakokra anno, amikor még NB I.-es műfüves bajnokságokat is rendezett a szövetség. Idővel azonban ezeknek vége lett, ekkor nagyobb teret nyertek maguknak a lelkes civil szervezők, akik a mai napig aktívan tevékenykednek, keresik annak a lehetőségét, hogy minél többször bonyolíthassanak le hasonló versenyeket. Legutóbb a Pelles Házak Kupa lépett elő, s Hajdúböszörményben rendezett műfüves kispályás tornát. Az esemény egyik főszervezője, Pelles Dominik a HAON-nak elmondta, remek visszajelzéseket kaptak és nagyon élvezték, hogy mosolyt csalhattak sok ember arcára. – Eredetileg csak abban gondolkodtunk, hogy felnőtt tornát rendeznénk, de szerettük volna különlegessé tenni a kezdeményezést, így az U7-es korosztálynak is szerveztünk egyet.

Pünkösd volt, ennek megfelelően egyfajta családi nap érzetet is tudtunk kelteni a kilátogatókban. Érdekes, a DLA, a HTE , a Loki Focisuli mind két együttessel, a Derecske és a DEAC egy-egy gárdával vett részt a tornán. Nem fűztünk nagy reményeket előzetesen az eseményhez, de biztató, hogy az esemény közben is remek visszajelzéseket kaptunk.

Nagyjából 5-600 főt sikerült megmozgatnunk, ennek kifejezetten örültünk, sokan jól érezték magukat – fogalmazott a fiatal rendező.

Forrás: Pelles Dominik-archív

A jövőben is visszatérnének

Nincs könnyű dolga annak a személynek, akinek a fejéből kipattan a gondolat, hogy szeretne rendezni labdarúgó tornát. Az elhivatottság és a futball szeretete kevés egy ilyen volumenű rendezvény megszervezéséhez, de Pelles Dominikék nagyon hálásak, s a jövőben is folyamatosan jelentkeznének hasonló rendezvényekkel, melyen több ismert NB I.-es és NB II.-es futballista is jelen volt. – A szervezőtársaimmal remek viszonyt ápolunk, s egy beszélgetésnél röppent fel először a gondolat, hogy mi lenne, ha szerveznénk egy megmérettetést, hiszen tudtuk, hogy az ilyesfajta eseményeket nagyon kedvelik az emberek.

Egyik ötlet hozta magával a másikat, végül pedig abban maradtunk, hogy legyenek programok a gyerekeknek is. A jövőben is ebben gondolkozunk, s abban, hogy szívesen maradnánk Hajdúböszörményben, minden adott hozzá.

Szerencsére a helyi illetékesek is nagyon segítőkészek voltak. Nem mellékes a szponzorok szerepe, de hamar összejöttek a támogatóink, s édesapám is teljes mellszélességgel állt mögénk – nyilatkozta Pelles Dominik.

A szervező továbbá elmondta portálunknak, hogy még idén is terveznek tornát rendezni, annak pedig kifejezetten örülnek, hogy NB I.-es futballisták is részt szeretnének venni a jövőben is az eseményeken.

Orosz Krisztofer