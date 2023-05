Mesterszemmel Bujárszki Ádám: Csodaszép út a kiesőzónából a bajnoki bronzéremig. Az egész bajnokság utolsó fordulójára utaztunk Kiskunhalasra. Tudtam és éreztem, hogy nem lesz könnyű mérkőzés. Nagy volt a tét. Az LU17 II. osztály Keleti csoport bajnoki bronzérme. Az egész mérkőzésen nagyon sok hibával kézilabdáztunk. Sok eladott labda és kihagyott helyzet jellemezte a játékunkat. Rossz döntéseket hoztunk támadásban és védekezésben sem tudtuk megoldani igazából az ellenfél két beállós játékát. Ennek ellenére én nagyon bíztam a csapatban, és nem is kellett csalódnom. Nagyon helyén volt a szívünk! Fantasztikus 10 hónap van a csapat mögött. Nagyszerű sportolókat és sportembereket ismertem meg ebben a rövid időszakban. Rekordgyorsasággal kellett csapatot építeni. Különböző korosztályú sportolókat kellett egy szintre hozni minden tekintetben. Két dologra nagyon büszke vagyok! Az egyik, hogy az egész bajnokságot nézve csak mi tudtuk megverni a bajnok Kecskemétet. A másik pedig a 11 mérkőzéses veretlenségi sorozatunk. Óriási kihívás volt számomra is ez a szezon. Sokat tanultam és tapasztaltam magamtól és a CSAPATTÓL is. Minden tiszteletem a játékosaimé! Nagyon boldog vagyok, hogy velük dolgozhattam! Köszönök mindent! Hajrá DSI!