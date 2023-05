Andjelko Mandics vezetőedzőt követően a kiváló szezont futó bedobójával, Mócsán Bálinttal is sikerült megállapodnia a DEAC vezetőségének – számolt be róla a klub honlapja. Az idén a magyar válogatottban is bemutatkozó játékos újabb két szezonra kötelezte el magát a Debreceni Egyetem csapatához.

A még mindig csak 25 esztendős Mócsán Bálint 2022. nyarán érkezett a cívisvárosba, hosszú sérüléséből felépülve egyből alapemberévé vált a DEAC-nak. Az aktuális szezonban Djordje Drenovac után a csapat második legtöbb pontot dobó játékosa, az alapszakaszban 14.2 pontot átlagolt, s közel 37 százalékkal célzott a triplavonalon kívülről.

Legjobb meccsét századik magyar bajnokiján játszotta, a jubileumi mérkőzésén 27 pontos karriercsúcsot ért el.

Kiváló teljesítményével Sztojan Ivkovics szövetségikapitány figyelmét is felkeltette, Litvánia és Bosznia-Hercegovina ellen pedig be is mutatkozhatott a nemzeti csapatban.

– Szerintem ez a közös munka eddig nagyon jól sült el, még jobban is, mint gondoltuk.

Rengeteg segítséget kaptam a klubtól, hogy sikeresen felépüljek a kihagyott év után, és 100 százalékkal tudjam segíteni a csapatot, amiért nagyon hálás vagyok.

A vezetőség már korábban jelezte, hogy számítanak rám a továbbiakban is, s bár voltak más opcióim, hamar sikerült megegyezni, mivel mindenképpen szerettem volna maradni és folytatni a közös munkát – mondta a szerződéshosszabbításáról Mócsán Bálint.

A játékos kiemelte, hogy egy gyengébb szezont követően a csapat teljesítette az elsődleges célkitűzést, s bejutott a rájátszásba, de az idénynek még nincs vége, szeretnék sikeresen zárni azt.

– Azt gondolom, hogy Debrecenben minden feltétel és körülmény adott, hogy sikeresen épüljön a csapat, és ennek én is a részese akartam lenni.

Csapatszinten és nekem egyénileg is a stabilitásra kell törekednünk, kiegyensúlyozottabbnak kell lennünk, amivel jövőre a rájátszásba jutás mellett akár komolyabb célokat is kitűzhetünk magunk elé – zárta szavait a válogatott bedobó.