Ahogy arról beszámoltunk, az ausztrál Jack Holder nyerte a Grand Prix-kvalifikáció debreceni versenyét. Ezzel a sikerrel Jack Holder megvédte a címét, hiszen tavaly ugyanúgy ő nyerte a cívisvárosi fordulót – érdekesség, hogy akkor egy éve Lebedevs a harmadik, míg Jensen az ötödik helyen végzett.

Jack Holder

Forrás: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Az ”auszi” portálunknak nem is tagadta, örült, hogy ismét a Hajdúságban húzhatta a gázt. – Jó volt visszatérni Debrecenbe, tavaly is remekül éreztem magam, akkor is kiváló volt a hangulat, és ugye akkor is nyertem – magyarázta. – Most is ezzel a céllal érkeztem, de borzasztóan kemény verseny volt, mert erős volt a mezőny, a pálya pedig nagyon trükkös. A meleg miatt sokszor locsolták, emiatt egy-két helyen olyan volt, mintha jégpályán motorztunk volna – nevetett. – Előzni komoly kihívást jelentett, ettől függetlenül élveztem a viadalt. Ahogy teltek a futamok, próbáltam kevesebb kockázatot vállalni, mert egy bukás a továbbjutásba is kerülhetett volna. Szerencsére sikerült, boldog vagyok – nyilatkozta.