Megkezdődött az U17-es labdarúgó Európa-bajnokság, melynek egyik helyszíne Debrecen. A Nagyerdei Stadionban, szerdán délután Skócia és Franciaország korosztályos legjobbjai feszültek egymásnak a C csoportban. Issoufou révén már az ötödik percben előnybe kerültek a franciák, a szünet előtt pedig Gadou is betalált, 2–0 volt az állás. A 71. minutumban Wilson szépített, azonban nem sokkal rá Ellis öngólt szerzett, ezzel eldöntve a győzelmet. A hosszabbításban Tincres büntetőt hibázott, ám a francia válogatott így is magabiztos, 3–1-es sikerrel kezdett.

Franciaország és Skócia korosztályos legjobbjai csaptak össze

Forrás: Czinege Melinda

Este nyolctól Portugália–Németország összecsapást rendeznek szintén a Nagyerdei Stadionban.

Csütörtökön a D csoporton lesz a sor: 15 órától, a DEAC Stadionban Svájc és Hollandia legjobbjai mérkőznek meg, míg 20 órától a Balmazújvárosi Városi Stadionban rendezik a Horvátország–Anglia mérkőzést.

HBN