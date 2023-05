Az Európa-bajnokság csoportmérkőzéseinek hajdú-bihari programja

1. játéknap

Május 17., szerda

C csoport

Skócia - Franciaország (16:30, Nagyerdei Stadion, Debrecen)

Portugália - Németország (20:00, Nagyerdei Stadion, Debrecen)

Május 18., csütörtök

D csoport

Svájc - Hollandia (15:00, DEAC Stadion, Debrecen)

Horvátország - Anglia (20:00, Balmazújvárosi Városi Stadion, Balmazújváros)

2. játéknap

Május 20., szombat

C csoport

Portugália - Skócia (15:00, DEAC Stadion, Debrecen)

Franciaország - Németország (20:00, Balmazújvárosi Városi Stadion, Balmazújváros)

Május 21., vasárnap

D csoport

Horvátország - Svájc (16:30, Nagyerdei Stadion, Debrecen)

Hollandia - Anglia (20:00, Nagyerdei Stadion, Debrecen)

3. játéknap

Május 23., kedd

C csoport

Franciaország - Portugália (15:00, Balmazújvárosi Városi Stadion, Balmazújváros)

Németország - Skócia (15:00, DEAC Stadion, Debrecen)

Május 24., szerda

D csoport

Hollandia - Horvátország (15:00, Balmazújvárosi Városi Stadion, Balmazújváros)

Anglia - Svájc (15:00, DEAC Stadion, Debrecen)

Május 27., szombat

Negyeddöntő (15:00, DEAC Stadion, Debrecen)

Az U17-es labdarúgó Európa-bajnokság csoportbeosztása

A csoport: Magyarország, Írország, Lengyelország, Wales

B csoport: Szerbia, Spanyolország, Olaszország, Szlovénia

C csoport: Portugália, Franciaország, Skócia, Németország

D csoport: Horvátország, Hollandia, Svájc, Anglia