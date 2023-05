Elrajtol az év egyik legjelentősebb utánpótlás labdarúgó-eseménye, az U17-es Európa-bajnokság. Idén hazánk ad otthont a tornának, a házigazda települések között ott van Debrecen és Balmazújváros is, ahol a C és a D csoport küzdelmeit bonyolítják le. Előbbiben Skócia, Franciaország, Portugália és Németország szerepel, míg a D jelű kvartettben pedig Svájc, Hollandia, Horvátország, valamint Anglia legjobb ifistái mutathatják meg tudásukat. Szerdán a C csoport küzdelmei kezdődnek meg, a skótok a franciákkal, míg a luzitánok a németekkel csapnak majd össze a Nagyerdei Stadionban.

Jó esélyek

A tornát felvezető sajtóeseményen a német válogatottat Christian Wück szövetségi edző, illetve Noah Darvich, a Freiburg csatára képviselte. A 49 éves tréner portálunknak elmondta, bár többen is esélyesnek kiáltották ki a csapatukat, hiba lenne természetesnek venniük, hogy a német válogatott mindig résztvevője egy ilyen nagy tornának. A Karlsruhe, a Wolfsburg és az Arminia Bielefeld korábbi támadója hozzátette, örül, hogy Magyarországon rendezik az Eb-t, és úgy gondolja, együttesének jó esélye van a továbbjutásra.

A szakember mellett helyet foglalt Noah Darvich egyetértett edzőjével, noha kemény csatákra számít a csoportmeccseken. – A legjobbunkat kell nyújtanunk ahhoz, hogy minden meccsünket megnyerjük, mert ez a célunk – nyilatkozta a németek 16 éves gólzsákja.

Brian McLaughlin

Minél több tapasztalatot

Brian McLaughlin, a skótok szövetségi edzője arról beszélt, boldog, hogy három lenyűgöző futballkultúrával rendelkező ország csapatával játszanak majd. – Ez óriási kihívás, és egyben remekül szolgálja majd a fiatajaink fejlődését – szögezte le a játékosként többek között a Celtic és a Wigan Athletic mezét is magára öltő egykori szélső. – Az első meccsünket a franciákkal vívjuk majd, egy ellenük elért jó eredmény nagy lökést adhat nekünk.

Tavaly az U17-es Eb-n már összecsaptunk a portugálokkal a csoportkörben, akkor 5–1-es vereséget szenvedtünk, remélem most több szerencsével járunk.

Az eredmény is mutatja, egy fantasztikus gárdáról beszélünk, példaértékű, amit véghez vittek az elmúlt 10-15 évben. A németek is nagy elismerést szereztek az utánpótlásfejlesztés terén az elmúlt időszakban, amely az eredményeiken is meglátszik, Németország mindig az esélyesek között van. Óriási lehetőség ez a selejtező a játékosainknak, hiszen három top 10-es gárda ellen mutathatják meg a tudásukat, és adott esetben alapozhatják meg akár a jövőjüket is.

A céljaink mindig ugyanazok: nem számít, kivel játszunk, számunkra az lényeg, hogy a saját stílusukban futballozzunk.

Fontos, hogy minél több tapasztalatot szerezzenek ezek a fiatalok, és olyan futballélményt kapjanak, amelyet előtte még sosem – mondta el a 48 esztendős szakember.

Zárásként hozzátette, ebben a korban kulcsfontosságúak az ilyen nemzetközi találkozók, és reméli, ez a torna minél több focistának lesz mérföldkő a pályafutásában segítve őket abban, hogy végleg elköteleződjenek a profi futball mellett.

