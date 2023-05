Hétközi mérkőzés várt Bende Tibor együttesére, hétfőn ugyanis Felsőzsolcán volt jelenésük, hogy megmérkőzzenek a borsodiakkal a bajnoki pontokért – olvasható a DSI Debrecen honlapján. A fiatalokat a visszavágás vágya is fűtötte, mivel a felsőház első körében 2-1-es vereséget szenvedtek zöld-fehérektől. Nem sokkal a kezdés előtt gördült be a csapatot szállító busz a Felsőzsolca Sporttelepre, így egy gyors átöltözést és bemelegítést követően már kezdődött is a mérkőzés.

Az, hogy kevés idő volt ráhangolódni a párharcra, meg is látszott az U17-esek játékán, akik nehezen vették fel a meccs ritmusát. Ennek ellenére Tasi Attila a 12. percben megszerezte a vezetést. Nem örülhettek sokáig az előnynek a Bende-tanítványok, ugyanis a játékrész derekánál egalizáltak a hazaiak. Sőt az utolsó percekben ismét betaláltak, így egygólos előnyből várhatták a második félidőt.

Más csapat

Nem tudni, mi hangzott el az öltözőben, de egy egészen más csapat futott ki a pályára szünet után. A DSI-s fiúk nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, szemre tetszetősen, támadószellemben futballozva átvették a játék irányítását. Folyamatosan veszélyben volt a zsolcai kapu, a nyomást pedig a 77. percig bírták a hazaiak, ekkor Tasi Attila duplázott. A házigazdák már abban reménykedtek, egy pontot sikerül otthon tartaniuk, de Kalmár Miklós eloszlatta ezen álmaikat, a 85. minutumban bevitte a döntő találatot, így mindhárom egységet elhozta csapatunk Borsod vármegyéből.

A tények

MLSZ Regionális U-17 Kelet Felsőház 11. forduló

BTE-Felsőzsolca–DSI Debrecen 2-3 (2-1)

DSI Debrecen: Szász – Kalmár, Botos (Juhász 75’), Bácsi, Kovács, Tasi B., Tasi A., Szopka (Szemán 75’), Takács (Győri 55’), Pistritu (Czakó 67’), Vietorisz. Edző: Bende Tibor

Gólszerzők: Tasi A. 12, 77’, Kalmár 85’

Bende Tibor: Fél órával a kezdés előtt estünk be a pályára. Ez a késés meg is látszott a játékunkon, hiába vezettünk 1-0-ra, a félidő végére fordítottak a hazaiak. Nem tudom miért, de leállt a csapat. Aztán a szünetben következett a meggyőzés, ami használt, a második játék részben megváltoztattuk a taktikát is, aminek az lett a vége, hogy végig domináltunk. A hármas sípszó pedig azt jelezte, hogy 3-2-re megnyertük a mérkőzést.

HBN