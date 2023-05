A DEAC kosarasainak öröme nem lehet felhőtlen, hiszen hiába győzték le a Sopront és nyerték meg a párharcot, komoly veszteséget is szenvedtek a hajdúságiak. A remekül játszó Garamvölgyi Ákos súlyos sérülést szenvedett a találkozó felénél. A lefújást követően a hazaiak vezetőedzője a Haonnak nyilatkozott a szerencsétlen esetről. – Nagyon rosszul nézett ki, az az igazság, teljesen aláfordult a bokája, borzasztó volt így látni Ákost. Nem tudok pontosat mondani, de a szezonjának biztosan vége lett a mai napon – fogalmazott a debreceni szakember.

Forrás: Kiss Annamarie

A DEAC sportigazgatója, Becsky István is megszólalt a sérülés kapcsán. – Én is csak egy gyors diagnózist kaptam, valószínűleg komoly sérülésről van szó. Az orvosok annyit mondtak, hogy valószínűleg eltörte a lábát, plusz alá is fordult a bokája. Nem tudunk semmi pontosat a felépüléséről, de elméletileg még éjfélkor megműtik – mondta a szakember.

