Kulcsfontosságú meccs előtt álltak péntek este a DEAC férfi kosarasai, akik a Sopront látták vendégül az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban. A tét hatalmas volt: amennyiben sikerrel veszik Andjelko Mandics tanítványai a Férfi NB I. A 5-8. helyért játszott 4. mérkőzését, akkor kiejtik a vendégeket, s legrosszabb esetben is a 6. helyen végezhetnek a szezon végeztével.

A találkozó Tóth Ádám kétpontosával indult, majd két percig nem láthattak kosarat a kilátogatók. A kék mezes vendégek válasza váratott magára, de a meccs első tripláját is ők szerezték. A DEAC ezt követően mintha rövidzárlatot kapott volna, 4 minutum elteltével 2–11 volt az állás, Andjelko Mandics ki is kérte az idejét. A rövid szünet után is a soproniak akarata érvényesült, de Drenovac és Polyák pontjaival zárkózni tudtak a debreceniek. Három perccel az első játékrész vége előtt 9–17-et mutatott az eredményjelző, a fanatikusok pedig egyre hangosabbak lettek. A cívisvárosiak vezetőedzője szokásához híven folyamatosan tanácsokkal látta el övéit, Gáspár Mátyásék pedig derekasan igyekeztek tartani a lépést a Sitkuékkal. Meg is lett az eredménye a DEAC erőfeszítéseinek, a Polyák triplájával 20–21 volt az állás az első játékrész végén.