Mócsán Bálint és Djordje Drenovac után szerdán újabb fontos játékosával állapodott meg a DEAC vezetősége a közös folytatásról: az U20-as, valamint az U23-as alakulat egyik alappillére, a felnőtt élvonalban is rendszeresen lehetőséghez jutó Kovács Ákos 1+1 évre írt alá a Debreceni Egyetem gárdájához, számolt be a klubhonlap.

A korosztályos válogatott erőcsatár rendkívül sikeres szezont tudhat maga mögött, ugyanis a Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság cívisvárosi rendezésű nyolcas döntőjének végén országos bajnoki címet ünnepelhetett a DEAC akadémiájával, valamint a torna legjobb ötösébe is bekerült. A 205 centiméter magas kosaras az NB I./B Piros csoportjában is eredményesen szerepelt, 19 mérkőzésen átlagban közel 11 pontot és 12,5-es teljesítményindexet szorgoskodott össze. Ákos a 2022-23-as kiírás során 17 alkalommal az NB I./A-csoportban is megmutathatta magát, ez a szám pedig jövőre minden bizonnyal növekedni fog, lévén a debreceni klub „magasposztos” magyarjai közül Tóth Ádám távozott, Garamvölgyi Ákos pedig sérüléséből kifolyólag egyelőre bizonytalan időre kiesett a rotációból. A szerződéshosszabbítást a felsoroltakon kívül Kovács életkora is indokolta, hiszen a húszesztendős növendék eleget tesz a jövőre még hatályban lévő „fiatalszabály” életkori követelményeinek.

– Bíztam benne, hogy a vezetőség továbbra számít a munkámra, mivel én itt képzeltem el a folytatást, remekül érzem magam Debrecenben. Nagyon örülök annak, hogy megszületett a megállapodás, bizakodva várom a negyedik idényemet a DEAC-nál. Bár a következő évi felnőtt keret még kiforróban van, úgy vélem, hogy Andjelko Mandics személye már önmagában garantálja, hogy egy harcos mentalitású, sikeréhes társaság áll majd össze. Őszintén remélem, hogy szép szezon áll előttünk; ami engem illet, ezért minden tőlem telhetőt meg is fogok tenni – összegezte gondolatait a klubhonlapnak Kovács Ákos.