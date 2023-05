A DESOK-ban edzőtáborozott a DEAC utánpótlás-karatecsapata az UTE szakembereivel múlt hétvégén. Amint arról a klub honlapján beszámoltak, a fővárosi klub nemzetközi karateversenyzői, Kiss András és Nichols Dávid irányították a hétvégi tréninget. Az edzőtábor egy megkezdett közös munka része volt, melyben a gyermek, kadet, ifi korosztályú versenyzők első kézből tanulhatták a nemzetközi trendeket. A szeminárium három edzésből állt, melyben megtalálhatóak voltak a képességfejlesztések, gyorsasági gyakorlatok, küzdelmi technikák és taktikai elemek is. Az UTE szakemberei, akik maguk is egyetemi hallgatók (Corvinus, Károli Gáspár), a további támogatásukról biztosították a DEAC fiataljait, mivel maguk is elmondták, hogy az ő tanulmányaikat milyen sokban segítette a sikeres karateversenyzői életük.

Az utánpótlás vezetője, Sensei Őri Krisztián 4. danos mester elmondta, a fiatalok nagy energiával hajtották végre az edzések anyagát, valamint örömmel számolt be arról, hogy ez év folyamán további közös szakmai munkát terveznek.

Mind az UTE vendégedzői, mind az utánpótlás-vezető bizakodva néz a következő és egyben a tanév utolsó versenyére, amely június 3-án Hevesen lesz az SKS-SKDUN Karateszövetség szervezésében.

