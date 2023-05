Kosárlabda

Az ötödik helyért küzd a DEAC kosárlabdacsapata az NB I.-es bajnokság rájátszásában. A két nyert meccsig tartó párharc első összecsapását a Szolnoki Olajbányász nyerte, de május 19-én, pénteken az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban lehetőség lesz egyenlíteni. A 18 órakor kezdődő találkozón három közönségkedvenc is búcsúzik, hiszen a szezon végén Tóth Ádám, Polyák László és Balázsi Soma is távozik a csapattól. Ha a debreceniek nyernek, akkor május 21-én, vasárnap 18 órakor Szolnokon is pályára lépnek, olvasható a hirek.unideb.hu-n.

Futsal

Május 22-én, hétfőn itthon szurkolhatunk a DEAC-nak a férfi futsal NB I. felsőházában. A fekete-fehér gárda a DESOK-ban fogadja az Aramis SE-t, az összecsapás 18.30-kor kezdődik.

A női NB I. döntőjének második mérkőzésére készül a DEAC a TFSE ellen. A három nyert meccsig tartó párharc első felvonását hosszabbításban nyerte a Debrecen. Vasárnap 19 órakor a Vasas-Sterbinszky Amália Sportcsarnokban csapnak össze a felek.

Labdarúgás

Az idény utolsó bajnoki találkozóját vívja hétvégén a DEAC az NB III. Keleti csoportjában. Sándor Tamáséknak a már kiesett Békéscsaba II lesz az ellenfelük, vasárnap 17 órakor Békés megyében. Amennyiben a fekete-fehérek nyernek, a harmadik helyen végeznek a bajnokságban. Ellenkező esetben a kis Loki eredményétől is függ a bronzérem.

A DEAC NB II.-es lányainak is mérkőzésük lesz a hétvégén, mégpedig hazai pályán. A Debrecen-Pallagon vasárnap 13 órakor induló kilencven percet az Eger SE ellen vívja a DVSC-DEAC.

Kézilabda

A hétvégén befejeződik a 2022/2023-as idény a férfi kézilabda NB I.-ben. A DEAC az utolsó fordulóban a 14. helyezett Százhalombatta otthonában vizitál. A szombaton 18 órakor kezdődő találkozót a Városi Szabadidő Központban rendezik.

Rögbi

Rendkívül fontos mérkőzést játszanak a Debreceni Egyetem rögbisei, akik már korábban megnyerték az NB II.-es bajnokságot, ám a feljutáshoz még egy osztályozót is játszani kell. Szombaton 12 órakor, a Kincsem Park-Budapest Rugby Centerben a Kecskeméti ARC elleni találkozón dől el, hogy a következő szezont a legmagasabb osztályban kezdi-e az együttes.