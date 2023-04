A debreceni Főnix Aréna lesz a helyszíne a futsal Magyar Kupa négyes döntőjének május 6–7-én. A férfiaknál és a nőknél is lesz kinek szorítani vármegyénkből, hiszen ott van a final fourban az MVFC Berettyóújfalu és a DEAC is.

Az uraknál a Mezei-Villnek a Rubeola csapatát kell legyőzni azért, hogy végül esélye legyen az MK-trófeára, a meccset május 6-án, szombaton 18 órától rendezik, a címvédő Haladás a Kecskeméttel találkozik az elődöntőben. A hölgyeknél a tavalyi győztes DEAC először a TFSE-Bestrong gárdájával meccsel majd (május 6., szombat 13 óra), a másik ágon a Budaörs és a Tolna feszül egymásnak.

Semmi sem vehető készpénznek

– Elégedettek lehetünk a sorsolással, hiszen a papíron leggyengébb csapatot kaptuk. Ennek ellenére abban biztos vagyok, hogy nem lesz egyszerű túljutni rajtuk, nyilván nekik is a döntőbe kerülés a céljuk, észnél kell majd lennünk, nem szabad félvállról venni azt az összecsapást sem.

Sokan minket és a címvédő Haladást várják a fináléba, az esélyek alapján ez a realitás, de semmi sem vehető készpénznek. Annak nagyon örülünk, hogy Debrecenben lesz a négyes döntő, kis túlzással az nekünk hazai pálya, bízunk benne, hogy sok néző, szurkoló ellátogat majd a Főnixbe, Újfaluból is, hiszen minden adott egy jó kis hétvégéhez

– fogalmazott Trencsényi János, az MVFC vezetőedzője.

Jó kezekben lesz

Ahogy arról beszámoltunk, Sergio Mullor Cabrera vette át a magyar férfi futsalválogatott irányítását, míg az eddigi kapitány, Turzó József a Magyar Labdarúgó-szövetség futsalszakágának vezetőjeként az egész terület fejlődéséért, összehangolásáért lesz felelős. Trencsényi János korábban maga is meghatározó játékosa volt a nemzeti együttesnek, és Sergio Mullor Cabrera, illetve Turzó József is volt az edzője. Nem volt hát kérdés, megkérdezzük-e, mit gondol a fejleményekről. – Jó kezekben lesz a szakágunk, ez nem kérdés. Turzó József alatt rengeteget fejlődött a válogatott, nagyon sok munka van abban, amilyen szinten jelenleg van a nemzeti gárda, ugyanakkor nemzetközi porondon még így is roppant nehéz bizonyítani.

Az új kapitányt is jól ismerem, több évig volt az edzőnk, remélem, az ő irányításával is tovább fejlődik, és szép sikereket ér el a válogatott

– nyilatkozott Trenyó, aki még annyit fűzött hozzá, lehet, 4-5 évente szükség van a váltásra, hogy a játékosok új impulzusokkal találkozzanak.

