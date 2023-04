Mint ismert, a debreceni Főnix Aréna lesz a helyszíne a a futsal Magyar Kupa négyes döntőjének május 6-7-én. A férfiaknál és a nőknél is lesz kinek szorítani, hiszen ott van a final fourban az MVFC Berettyóújfalu és a DEAC is. Immár azt is lehet tudni, ki kivel harcol meg a döntőbe jutásért.

Az uraknál a címvédő Haladás a Kecskeméttel találkozik az elődöntőben, míg a Mezei-Villnek a Rubeola csapatát kell legyőzni azért, hogy végül esélye legyen az MK-trófeára. A hölgyeknél a tavalyi győztes DEAC először a TFSE-Bestrong gárdájával meccsel majd, a másik ágon a Budaörs és a Tolna feszül egymásnak.

A négyes döntők programja

Nők

Május 6., szombat, elődöntők:

10.30: Budaörs Futsal-2F-Bau Tolna-Mözs

13 óra: DEAC - TFSE-Bestrong

Május 7., vasárnap:

12 óra: döntő

Férfiak

Május 6., szombat, elődöntők:

15.30: SG Kecskemét Futsal-Haladás VSE

18 óra: MVFC Berettyóújfalu-Rubeola FC

Május 7. vasárnap:

15.30: döntő

HBN