A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. május 13-án immár kilencedik alkalommal rendezi meg a „Veled Kerek a Világ” sport- és családi napot, melynek részleteiről sajtótájékoztatón számoltak a szervezők csütörtökön délután.

A Gyulai István Atlétikai Stadionban megtartott sajtóeseményen Debrecen városának alpolgármestere, Széles Diána hangsúlyozta, újra trendivé kell tenni a mozgást. – Kulcskérdés, hogy mikor kezdjük el megismertetni gyerekeinkkel a mozgást és a sportot. A mai digitalizált világban ez egy nehéz feladat, de szülőként kötelességünk tenni a kicsik egészségéért.

A sportcentrum és a város között remek az együttműködés, melyet szeretnénk tovább erősíteni.

A modern játékgépek mellett nehéz versenyezni, de arra kell törekednünk, hogy a sport is legalább olyan trendi legyen, mint az elektronikus termékek. Fontos megemlíteni, hogy nem csupán a kicsiknek szól a program, hiszen a felnőttek számára is biztosítani kell a mozgást, amelyre az új Szent Anna utcai központ is lehetőséget biztosít majd – mondta a városvezető.