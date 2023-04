Itt a tavasz, ami a honi futók számára is egy dolgot jelent: kellemes időben végezhetik a felkészülés jelentős részét a sportolók. Ménes Anita esetében nem feltétlen igaz az állítás, hiszen a debreceni atléta súlyos sérülést szenvedett év elején, ezért egyelőre csak rehabilitációs tréningeket végezhet. A hosszútávfutó a HAON-nak mesélt nehéz időszakáról, s idei terveiről. – Idén a maratoni országos bajnokságon terveztem rajthoz állni, de márciusban sajnos volt egy részleges combizom szakadásom, amiből még most kezdek felépülni, így a magyar bajnokságot ki fogom hagyni.

Ennek ellenére több versenyen tervezek majd rajthoz állni nyártól, főleg 10 km-es, illetve félmaratoni távokon. Őszre pedig egy maratonra szeretnék felkészülni és célom hogy vagy idén vagy jövő év elején megjavítsam a 2:47,33as egyéni csúcsomat.

A sérülés miatt a futást most pár hétre gyógytorna váltotta fel, amihez szépen apránként jött be az úszás, biciklizés, elliptikus tréner. A közeljövőben viszont már futni is elkezdek és cél, hogy fokozatosan növelve a távot és iramot visszaálljak az edzésekre, majd a napi 2 futásra, s visszatérjek a stabil alapot jelentő heti 120-140 km-es távokhoz – nyilatkozta.

Edzői szerepkörben

Nem ritka az a jelenség, miszerint aktív pályafutásuk végeztével a sportolók edzői vonalon próbálnak szerencsét.

Ménes Anita esetében azonban más a helyzet, hiszen az atléta amellett, hogy napi szinten tréningezik, és igyekszik minél több címet nyerni, fiatalokkal is foglalkozik.

Az Irunomore team trénereként elmondása szerint összeköti a kellemest a hasznossal. – Három éve foglalkozom edzősködéssel, s úgy érzem belesimul az életembe a versenysport és a munkám mellett. Sosem éreztem tehernek, sőt mióta másokat is felkészítek, én is motiváltabb lettem.

Büszkeséggel tölt el, ha tanítványaim sikereket érnek el, hétről hétre fejlődnek és megdöntik egyéni csúcsaikat. Heti egyszer tartok személyesen edzést az atlétika pályán, s az a nap könnyebb tréning, vagy pihenőnap számomra.

Ilyenkor néha beállok közéjük is, ami szintén jó érzéssel tölt el. Ameddig bírom, addig folytatom ezt a párhuzamos tevékenységet, mert mindkettő feltölt.

A tanítványaimat nagyon szeretem, és hiányoznának is, ha nem foglalkozhatnék velük. A sportolás, futás pedig a részem lett, ami napi rutint visz az életembe és kiegyensúlyozottá tesz.

Ha sérülés vagy betegség miatt épp nem futhatok kibírhatatlan leszek, úgyhogy amíg a lábam visz, addig biztos nem hagyom abba – fogalmazott.

Ménes Anita elmondása szerint a legfontosabb, hogy mihamarabb felépüljön sérüléséből, s visszatérjen a rendszeres futáshoz. Tisztában van vele, hogy hosszú folyamat lesz, amíg teljesen visszanyeri régi formáját, de mindent meg fog tenni ennek érdekében. Amennyiben sikerül újra bevethető állapotba kerülnie, akkor még idén ősszel szeretne félmaratoni és maratoni távon egyéni csúcsot javítani egy budapesti vagy külföldi versenyen.

Orosz Krisztofer