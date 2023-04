Hat asztal várta a Debreceni Jégcsarnokban a MOL Országos Teqball Bajnokságra érkező profi játékosokat: szombaton délelőtt vette kezdetét a három állomásos küzdelemsorozat első versenye. Több rutinos teqballos, köztük világbajnokok, illetve feltörekvő fiatalok is asztalhoz álltak, nevezési rekord dőlt meg a cívisvárosban, ahol útjára indították az Országos Amatőr Teqball Kupa sorozatot is. Kissé szokatlan volt, hogy nem jég borítja a DEAC hokicsapatának otthonát, de a helyszín miatt csak még érdekesebb volt a viadal. Szép csuszák, ügyes megoldások, és olykor hosszú labdamenetek szemtanúi lehettek, akik kilátogattak a jégcsarnokba.

Míg a versenyzők próbálták minél hamarabb lezárni aktuális párharcaikat, addig a sorozat főszervezője, a szövetség főtitkára, Tóth Tamás mindent kézben tartott a pálya széléről. Olajozottan működött a gépezet, a játékosoknak a szervezésre biztosan nem lehetett panaszuk, minden további már csak rajtuk múlott.

Komplex sportág

A honi sikersportág legjobbjával, a háromszoros egyéni, és egyszeres páros világbajnok Blázsovics Ádámmal beszélgettünk, miközben ellenfélre várt a legjobb nyolc között. – Csoportelsőként jutottam tovább, bízom a sikeres folytatásban. Ezen a bajnokságon ki lehet harcolni a vb-n való részvételt, nem titkolt célom ezt elérni.

Hét éve űzöm a teqballt, a Testnevelési Egyetemen ismerkedtem meg vele. Ez egy elég komplex sportág, épp ezt szeretem benne, technikásnak kell lenni, számít a taktika, az erő, az állóképesség és a hajlékonyság is.

Aki szereti bűvölni a labdát, annak tökéletes a teqball – mondta el érdeklődésünkre a klasszis játékos, aki szerint töretlenül fejlődik a teqball, bízik benne, hogy egyszer olimpiai sportág lesz, de ehhez még jobban meg kell ismernie az embereknek.

Megtudtuk, Balázs jelenleg a sportból próbál megélni, de ez nem egyszerű. Úgy véli, van még benne egy jó négy év, utána pedig lehet belevág az edzősködésbe. Arról is érdeklődtük, mennyi edzés szükséges ahhoz, hogy valaki a világ legjobbjának mondhassa magát. – Jelenleg napi két órát tréningezek hétfőtől péntekig. Korábban naponta kétszer is edzettem, de az túl sok volt – fogalmazott Balázs, a Phoenix Teqball Academy SE sportolója, aki a honi megmérettetések mellett nemzetközi viadalok rendszeres résztvevője is.

Árgus szemekkel figyelnek

A teqballosok mellett az asztal mellett álló játékvezetők is fontos szerepet töltenek be egy-egy mérkőzés közben. Molnos Imre és Márton Áron Székelyudvarhelyről érkezett, a két magasan képzett bírót kérdeztük választott szakmájukról. – Bajnokságfüggő is, mennyire nehéz levezetni egy ütközetet, a magyar bajnokság színvonala nagyon közel áll a nemzetközi szinthez, úgyhogy most nincs nehéz dolgunk – osztotta meg Molnos Imre.

Márton Árontól megtudtuk, ők jelenleg A szintű képesítéssel rendelkeznek, így már nemzetközi összecsapásokat is levezényelhetnek, emellett pedig a VAR szobában is közreműködhetnek.

– Ez azért egy elit sportág, nem mennyei megyei meccseket vezetünk, annyit nem kapunk, mint ott, de azért itt is előjön néha az indulatosság, hallunk olykor oda nem illő szavakat, de ezeket a helyén kell tudnunk kezelni. Korábban én is űztem, mindent szeretek benne, játszani igen nehéz, de azt is élvezem, hogy játékvezetőként a részese lehetek – nyilatkozta Áron. Érdekesség, hogy Imre a felesége által került kapcsolatba a teqballal, aki szintén bíró. Mindkét erdélyi fiatalember főállás mellett vállalja a játékvezetést, amely a szabadidejük nagy részét felemészti, de nem bánják, mert élvezik.

A küzdelmek vasárnap is 9 órakor kezdődnek a nagyobb jégpályán, emellett plusz családi programokkal is várják az érdeklődőket a 2-es számú csarnokban. Többek között lesz csúszdás légvár, rodeo bika, focis óriás darts, óriás sakk és még sok más.

